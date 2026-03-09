Xavi otvorio dušu: 'Izdao me je, zbog onoga što je napravio Messiju, ne vraćam se u Barcu'

Xavi Hernandez, apsolutna legenda Barcelone, dao je veliki intervju za La Vanguardiju u kojem je ispričao zašto se neće vratiti u Barcelonu dok je tamo prvi čovjek Joan Laporta.

Iza svega se krije priča iz 2023. kada je Xavi kao trener hio vratiti Lea Messija na Nou Camp. "Predsjednik laže o tome što se dogodilo s Messijem. U siječnju 2023. kontaktirao sam ga nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo i rekao mi je da je uzbuđen zbog povratka. Razgovarali smo do ožujka i rekao sam mu: 'Kad mi daš odobrenje, reći ću predsjedniku'".

"Imali smo zeleno svjetlo od La Lige, ali Laporta je sve odbacio. Rekao mi je, doslovno, da će, ako se Messi vrati, zaratiti protiv njega i da to ne može dopustiti", ispričao je Xavi.

"Pokušao sam razgovarati s Leom, ali nije se htio javiti na telefon. Razgovarao sam s njegovim ocem (Jorgeom Messijem) i rekao mu da ništa ne razumijem, a on je rekao: "Razgovaraj s predsjednikom." Sve je bilo spremno, to je trebao biti njegov "posljednji ples", kao Michael Jordan, sve je bilo spremno", razočarano je rekao nekadašnji veznjak i trener Barce.

"Nikad se ne vraćam u Barcu. Već sam odradio svoje vrijeme kao igrač i trener. Sada samo želim reći istinu. Messi nije došao u Barcu jer ga Laporta nije htio. Laž je da je njegov otac tražio više ili da ga LaLiga nije htjela. Laporta ima svu moć u klubu i znao je da će Messi upravljati tom moći umjesto njega", rekao je Xavi.

