NOVA IMENA /

Prva reakcija Zlatka Dalića nakon popisa: 'Idemo jačati zajedništvo'

Prva reakcija Zlatka Dalića nakon popisa: 'Idemo jačati zajedništvo'
Foto: Damir Krajac/imago sportfotodienst/Profimedia

Dodao je i kako vjeruje da će reprezentacija na Svjetskom prvenstvu biti jača za Matea Kovačića i Joška Gvardiola

9.3.2026.
12:19
Sportski.net
Damir Krajac/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju krajem ožujka očekuju dvije prijateljske utakmice u Orlandu. Izabranici Zlatka Dalića 26. ožujka igrat će protiv Kolumbije, a pet dana kasnije protiv Brazila

Dalić je za ovo okupljanje uglavnom ostao vjeran provjerenom kadru. Uz 26 pozvanih igrača poslao je i devet pretpoziva, koje po potrebi može aktivirati prije okupljanja reprezentacije 23. ožujka.

Izbornik je istaknuo kako su on i njegov stožer posljednjih tjedana obišli velik broj reprezentativaca te da ga posebno veseli što su neki od njih izborili veću minutažu u svojim klubovima.

 

 

 

 

“Osjeti se koliko igrači žive za Svjetsko prvenstvo i koliko su motivirani. Nadam se da će na okupljanje doći u dobroj formi i bez ozljeda. Utakmice u SAD-u bit će nam dobar test tri mjeseca prije SP-a i pokazat će nam na čemu još moramo raditi. Istovremeno ćemo tih deset dana iskoristiti za jačanje zajedništva, koje je uvijek bilo jedna od naših najvećih snaga”, rekao je Dalić.

Dodao je i kako vjeruje da će reprezentacija na Svjetskom prvenstvu biti jača za Matea Kovačića i Joška Gvardiola, koji se oporavljaju od operacija.

“Brazil ima možda i najjači sastav na svijetu i jednog od najvećih trenera u povijesti, dok je Kolumbija u kvalifikacijama pobijedila i Brazil i Argentinu. To dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. No i mi imamo svoje adute i želimo se pokazati u najboljem svjetlu, a pritom ćemo pokušati dati priliku većem broju igrača i isprobati neke ideje uoči Svjetskog prvenstva”, zaključio je izbornik.

