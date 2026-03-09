Nuklerni rat pred vratima? Trump raspoređuje zrakoplove 'Sudnjeg dana' na Bliski istok

Zastrašujući "zrakoplovi Sudnjeg dana" američke vojske vinuli su se u nebo dok se strahovi od nuklearnog rata sve više približavaju stvarnosti. Podaci praćenja leta zabilježili su više lansiranja strateškog zračnog zapovjednog zrakoplova mornarice E-6B Mercury od početka rata u Iranu 28. veljače.

Ovi divovski zrakoplovi, konstruirani korištenjem okvira Boeinga 707, izgrađeni su da prežive nuklearni rat i koordiniraju američki vojni odgovor iz zraka. Točnije, avioni služe kao leteća radio stanica i zapovjedni centar za predsjednika i ministra rata, noseći posebne antene koje mogu dosegnuti čak i podmornice naoružane nuklearnim oružjem duboko pod vodom, piše Daily Mail.

Osim što mogu komunicirati sa satelitima, kopnenim vojnim postajama i podzemnim raketnim postrojenjima, flota Mercury sposobna je kontrolirati nuklearni napad u slučaju izbijanja Trećeg svjetskog rata, a SAD su već bile napadnute. Dva leta E-6B Mercury uočena su iznad SAD-a 2. ožujka, jedan je putovao s obale Meksičkog zaljeva i sletio u pomorsku zračnu bazu Patuxent River u Marylandu, a drugi je poletio i kasnije sletio natrag u zračnu bazu Offutt u Nebraski.

Krenuli prema Perzijskom zaljevu

Od tih letova, vojne novinske kuće izvijestile su o više lansiranja E-6B preko Atlantika prema Perzijskom zaljevu. Pentagon je odbio komentirati prijavljene letove "zbog sigurnosti operacija". Glavni zadatak ovih zrakoplova je izvršavanje zloslutnog zadatka zvanog "Preuzmi odgovornost i kreni" ili TACAMO. To znači da bi se E-6B mogao koristiti za slanje naredbi predsjednika Trumpa ili visokih dužnosnika nuklearnim podmornicama mornarice, čak i ako bi se uništile normalne telefonske linije ili zemaljske stanice.

U krizi, zrakoplovi se šalju u određena područja kako bi ostali u zraku ili blizu ključnih točaka. To održava komunikacijske veze živima ako se pogode ili ometaju zemaljske baze. Na Bliskom istoku, američke vojne baze, veleposlanstva i drugi civilni ciljevi napadnuti su iranskim raketnim baražima tijekom prvog tjedna sukoba.

Prijetnja nuklearne eskalacije nastavila je rasti od početnih udara SAD-a i Izraela na Teheran, a iranski saveznici u Kini i Rusiji upozoravaju da bi situacija mogla izmaknuti kontroli i dovesti do većeg rata. Prema izvješćima, Rusija, naoružana nuklearnim oružjem, počela je pomagati Iranu dijeljenjem obavještajnih podataka o položajima američkih snaga na Bliskom istoku, što bi mogla biti posljednja iskra koja će zapaliti Treći svjetski rat.

Cijena jednog Domsdaya je preko 140 milijuna dolara

Unatoč tome što je izvorno predstavljen prije 40 godina, E-6 se i dalje smatra najboljim američkim zrakoplovom koji može izvršiti ovu potencijalno svjetsku misiju bez kvara. Zrakoplovi nose standardnu ​​posadu od 22 člana i dugi su više od 45 metara. Mornarica je izvijestila da svaki zrakoplov Sudnjeg dana (Doomsday) košta 141,7 milijuna dolara.

Zrakoplovi Doomsday mogu preletjeti otprilike 11 000 kilometara i ostati u zraku gotovo tri dana dok se dolijevaju gorivom. Mogu dosegnuti visinu od 12.000 metara, više od normalnih komercijalnih mlažnjaka. E-6 je u upotrebi od 1980-ih kada su prvi put dobili zadatak da izvedu TACAMO tijekom posljednjih godina Hladnog rata.

E-6A, ranija verzija Mercuryja, nadograđena je krajem 1990-ih na trenutnu verziju E-6B, kojoj su dodani visokofrekventni komunikacijski nizovi, a dobila je i misiju kodnog naziva "Looking Glass". Looking Glass je vojno zračno strateško zapovjedno mjesto koje olakšava lansiranje interkontinentalnih balističkih projektila.

