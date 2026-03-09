Ždrijeb FA Kupa već u četvrtfinalu donio najveću utakmicu: Ludi ritam na Otoku

Održan je ždrijeb četvrtfinala FA Kupa. Nagrada za hit momčad Port Vale iz League One za pobjedu nad Sunderlandom je susret u četvrtfinalu kod Chelseaja, dok će Manchester City ugostiti Liverpool u teškoj konkurenciji.

Rekordni 14-struki pobjednik Arsenal putuje u Southampton, kod osmog iz Championshipa.

Leeds United putuje kod pobjednika ponedjeljkovog susreta između West Ham Uniteda i Brentforda.

Port Vale je najniže rangirana momčad koja je ostala u natjecanju. Bit će to prvi put da će se susresti s Chelseajem u natjecateljskom susretu od 1929. godine.

Susreti će se igrati tijekom vikenda 4. i 5. travnja.

Kompletan ždrijeb četvrtfinala FA kupa

Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Manchester City - Liverpool

West Ham United/Brentford - Leeds United

