FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA POSLASTICA /

Ždrijeb FA Kupa već u četvrtfinalu donio najveću utakmicu: Ludi ritam na Otoku

Ždrijeb FA Kupa već u četvrtfinalu donio najveću utakmicu: Ludi ritam na Otoku
×
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Susreti će se igrati tijekom vikenda 4. i 5. travnja

9.3.2026.
21:13
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Održan je ždrijeb četvrtfinala FA Kupa. Nagrada za hit momčad Port Vale iz League One za pobjedu nad Sunderlandom  je susret u četvrtfinalu kod Chelseaja, dok će Manchester City ugostiti Liverpool u teškoj konkurenciji.

Rekordni 14-struki pobjednik Arsenal putuje u Southampton, kod osmog iz Championshipa.

Leeds United putuje kod pobjednika ponedjeljkovog susreta između West Ham Uniteda i Brentforda.

Port Vale je najniže rangirana momčad koja je ostala u natjecanju. Bit će to prvi put da će se susresti s Chelseajem u natjecateljskom susretu od 1929. godine.

Susreti će se igrati tijekom vikenda 4. i 5. travnja.

Kompletan ždrijeb četvrtfinala FA kupa

Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Manchester City - Liverpool

West Ham United/Brentford - Leeds United

POGLEDAJTE VIDEO: Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'

Fa KupždrijebLiverpoolManchester City
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx