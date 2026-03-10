Vahid Halilhodžić se vraća iz mirovine? Francuzi otkrili gdje bi mogao preuzeti klupu!

Iskusni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić bez angažmana je od ljeta 2022., kada je napustio klupu Nogometna reprezentacija Maroka, pa se činilo da je zaključio trenersku karijeru.

Ipak, prema pisanju francuskog lista L'Équipe, 73-godišnji stručnjak mogao bi se vratiti na klupu FC Nantes, kluba koji je već vodio od listopada 2018. do kolovoza 2019. godine.

Nantes ove sezone ima velikih problema u Ligue 1 te se nakon 25 kola nalazi pri dnu ljestvice sa samo 17 bodova. Zbog loših rezultata klub je odlučio smijeniti trenera Ahmed Kantari, a kao njegov nasljednik spominje se upravo Halilhodžić.

Službena potvrda još se čeka, no sve upućuje na to da bi se Vaha, nakon gotovo četiri godine pauze, mogao vratiti trenerskom poslu.

Tijekom bogate karijere Halilhodžić je vodio brojne klubove i reprezentacije, među kojima su FK Velež Mostar, Lille OSC, Paris Saint‑Germain, GNK Dinamo Zagreb te reprezentacije Nogometna reprezentacija Alžira, Nogometna reprezentacija Japana i Nogometna reprezentacija Obale Bjelokosti.

