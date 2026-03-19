FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOJ JE ŽIVOT ŠVICARSKA

Brončani rukometaši opet su u akciji: Evo kada i gdje ih možete gledati
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U gradu Dagura Sigurdssona publika će nakon sedam godina moći uživati u hrvatskim rukometašima

19.3.2026.
7:19
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski rukometaši okupili su se po prvi puta nakon osvajanja brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu 2026. U Zadru ih očekuje prijateljska utakmica protiv Švicarske u četvrtak u 17 sati. 

U gradu Dagura Sigurdssona publika će nakon sedam godina moći uživati u hrvatskim rukometašima koje čeka težak izazov. Švicarci su u velikom uzletu što se rukometa tiče, a to smo mogli vidjeti i na Euru u utakmici protiv Hrvatske. Posljednji put hrvatski rukometaši u Krešinoj dvorani nastupali su 2019. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Povratak reprezentacije u Zadar dolazi u trenutku kada hrvatski rukomet ponovno hvata zalet nakon uspješnog razdoblja i osvojenog odličja, a ovakve utakmice predstavljaju važan korak u nastavku izgradnje momčadi i uigravanja za izazove koji slijede. Ujedno je to i prilika da se reprezentacija još više približi navijačima izvan standardnih rukometnih središta te dodatno popularizira sport među mlađim generacijama.

Utakmica je na rasporedu u 17.00, a moći ćete ju gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Brončani junak za RTL Danas: 'Šteta što je on otpao, ali zdravlje je najbitnije'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike