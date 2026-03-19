Brončani rukometaši opet su u akciji: Evo kada i gdje ih možete gledati

Hrvatski rukometaši okupili su se po prvi puta nakon osvajanja brončane medalje na Europskom rukometnom prvenstvu 2026. U Zadru ih očekuje prijateljska utakmica protiv Švicarske u četvrtak u 17 sati.

U gradu Dagura Sigurdssona publika će nakon sedam godina moći uživati u hrvatskim rukometašima koje čeka težak izazov. Švicarci su u velikom uzletu što se rukometa tiče, a to smo mogli vidjeti i na Euru u utakmici protiv Hrvatske. Posljednji put hrvatski rukometaši u Krešinoj dvorani nastupali su 2019. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Povratak reprezentacije u Zadar dolazi u trenutku kada hrvatski rukomet ponovno hvata zalet nakon uspješnog razdoblja i osvojenog odličja, a ovakve utakmice predstavljaju važan korak u nastavku izgradnje momčadi i uigravanja za izazove koji slijede. Ujedno je to i prilika da se reprezentacija još više približi navijačima izvan standardnih rukometnih središta te dodatno popularizira sport među mlađim generacijama.

Utakmica je na rasporedu u 17.00, a moći ćete ju gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

