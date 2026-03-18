Legendarno krilo otkriva zašto povratak reprezentacije u Zadar znači više nego sama utakmica

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno stiže u Zadar, koja će nakon višegodišnje pauze imati priliku uživo pratiti nastup nacionalne vrste u svojoj dvorani. U prijateljskom ogledu protiv Švicarske, izabranici Dagura Sigurdssona istrčat će na parket Krešimirove dvorane prvi put nakon 2019. godine, što ovom susretu daje dodatnu težinu i poseban emotivni naboj.

Povratak reprezentacije u Zadar dolazi u trenutku kada hrvatski rukomet ponovno hvata zalet nakon uspješnog razdoblja i osvojenog odličja, a ovakve utakmice predstavljaju važan korak u nastavku izgradnje momčadi i uigravanja za izazove koji slijede. Ujedno je to i prilika da se reprezentacija još više približi navijačima izvan standardnih rukometnih središta te dodatno popularizira sport među mlađim generacijama.

Uoči samog susreta, svoje viđenje utakmice, protivnika i aktualnog trenutka reprezentacije za Net.hr podijelio je iskusni bivši reprezentativac i legenda hrvatskog rukometa Zlatko Horvat.

Kako biste vi ocijenili njihov napredak u posljednjih nekoliko godina? Koliko se promijenila švicarska rukometna reprezentacija i gdje biste je trenutno svrstali?

“Švicarska je definitivno dosta napredovala. Dolaskom novgo izbornika Andyja Schmidta vidi se jasan pomak. Svi znamo o kakvoj se igračkoj veličini radi i kakvu karijeru ima iza sebe, a to se sada odražava i na reprezentaciju. S obzirom na poziciju na kojoj je igrao i njegovo iskustvo, njegov utjecaj na momčad je itekako vidljiv.”, rekao je Horvat.

Ovakve utakmice, iako rezultatski ne presudne, imaju veliku važnost u kontekstu dugoročnog razvoja reprezentacije. Nakon osvajanja medalje i osiguranog plasmana na Svjetsko prvenstvo, fokus se sada prebacuje na izgradnju momčadi i uigravanje novih rješenja.

“U ovom razdoblju priprema za velika natjecanja, poput Svjetskog prvenstva, nešto je teža jer je turnir još relativno daleko. Ipak, ovakvi susreti imaju veliku vrijednost. Oni omogućuju da se momčad ponovno okupi, da se novi igrači upoznaju sa sustavom i načinom rada te da se izgradi zajedništvo i prava atmosfera unutar ekipe.

Posebno je to važno u trenucima kada nema rezultatski presudnih utakmica, poput kvalifikacija, pa se fokus može staviti na razvoj i uigravanje momčadi.”, naglasio je.

Poseban značaj ima i povratak reprezentacije u Zadar, grad s bogatom rukometnom tradicijom. Reprezentacija ondje nije igrala još od 2019. godine, a upravo ovakvi susreti imaju dodatnu vrijednost jer se igraju i izvan standardnih rukometnih središta poput Zagreba, Splita, Poreča ili Varaždina.

Utakmica je na rasporedu u 17.00, a moći ćete ih gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Koliko je, po vašem mišljenju, važno igrati u sredinama koje nisu stalni domaćini velikih rukometnih događaja?

“Zadar već ima značajno mjesto u povijesti hrvatskog rukometa. Još 2009. godine, prilikom otvorenja dvorane, bio je domaćin velikih utakmica, a i godinu ranije ondje su se igrale kvalifikacije za Olimpijske igre. Dakle, reprezentacija je već imala važnih nastupa u tom gradu, iako je prošlo dosta vremena od posljednjeg gostovanja.

Upravo zato povratak u Zadar ima posebnu težinu. Sigurno je da su Zadrani željni rukometa i da su s nestrpljenjem čekali dolazak reprezentacije, osobito nakon nedavnih uspjeha na velikim natjecanjima. Očekuje se odlična atmosfera, a otvoreni trening i sama utakmica mogli bi biti pun pogodak za sve ljubitelje rukometa.”, istaknuo je Horvat.

Dodao je i kako ovakvi događaji imaju širi značaj za razvoj sporta:

“Uz to, ovakvi događaji imaju i širi značaj. Pomažu u popularizaciji sporta i potiču mlađe generacije da se uključe u rukomet. Zadar i njegova okolica imaju potencijal za razvoj kvalitetnih igrača, a prisutnost reprezentacije može dodatno motivirati mlade da se okrenu sportu. Dugoročno gledano, to može donijeti korist cijelom hrvatskom rukometu.”

Otvaranje treninga za navijače, što je inicijativa izbornika Dagura Sigurdssona, dodatno će povezati reprezentaciju s publikom i približiti je navijačima.

Izbornik Dagur Sigurdsson naknadno je pozvao i trojicu mladih igrača – lijeve vanjske Tea Popovića i Jana Kovačeca te vratara Tonija Matoševića.

Koliko ste upoznati s njihovim igrama i mogu li oni u budućnosti postati standardni dio reprezentacije?

“Upravo su ovakve utakmice idealne za takve stvari. Stručni stožer zasigurno želi vidjeti na koga može računati, možda ne odmah, ali u nekom skorijem razdoblju. Ovakvi pozivi ujedno su i snažan poticaj mladim igračima da nastave raditi i napredovati te da se izbore za svoje mjesto.

Postoji i mogućnost da već sada pokažu svoj potencijal i kvalitetu. U svakom slučaju, ovakvi susreti služe kako bi se igrači upoznali s načinom funkcioniranja reprezentacije i zahtjevima koje ona nosi. Vrijeme će pokazati tko je spreman za taj korak. “ zaključio je Horvat.

