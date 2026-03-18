Omiljeni rukometni div otkrio: 'Klarica mi je to baš neki dan ispričao. Nisam ni znao...'

Jakov Gojun je omiljeni hrvatski rukometni div. Visok je, prema podacima s web stranice RK Zagreb, 204 cm i ima 110 kg. Jako je dobročudan tip. Uvijek se javi na poziv. Neće on odbiti novinare za intervju, pa i kad je u gužvi, nekako nađe vremena. Ako ništa, odgodi za kasnije, pa se javi. Iako, naš dobročudni div već je umoran od svega. Razumljivo i zašto.

Jakov 23 godine profesionalno igra rukomet, sve skupa se više od 30 godina bavi rukometom. Svakog dana se diže ujutro na trening, pa utakmice, putovanja, sve moguće obveze, stres, pritisak, raubanje... Osjeti Jakov Gojun i to na svojim velikim leđima. Uskoro će navršiti okruglih 40.

"Uf, jesam star", kazao je dobro raspoloženi Jakov Gojun u razgovoru za Net.hr.

Jakov Gojun, pivot RK Zagreb, igra svojih posljednjih mjesec i pol u karijeri i to želi privesti kraju na najbolji moguči način. Nakon ove sezone odlazi u zasluženu mirovinu.

"Kad odzvoni moje zvono, posljednji put kad se sirena za kraj utakmice čuje u zadnjoj utakmici, s igračke strane sam s rukometom gotov, završio i čekam ovo ljeto da se odmorim. Da mi nema više alarma ujutro. Trči Jakove na trening. Nego baš oču jedan relaks. Osjećam da me umor malo ulovio, da su stare rukometne kosti, kako se ono kaže. Stvarno mi je dan kratak. Kući su djeca, posvećeni smo njima, hvala Bogu na tome. Ima tu obveza, treninzi na koje ih stalno vodim. To me dosta crpi. Jakov završava svoju igračku rukometnu priču. Došlo je vrijeme za kraj, za rastanak od profesionalnog igranja rukometa, ali i to se jednom moralo dogoditi. Neću lagati, nedostajat će mi rukomet. Svi koji mene poznaju znaju koliko volim ovaj sport, koliko sam sebe dao u rukomet", priča Jakov Gojun i nastavlja u jednom dahu, onako kako on igra i živi rukomet...

"Ne samo sad po stare dane nego kroz moju cijelu karijeru. Dugo, predugo se bavim rukometom. Rukomet će mi nedostajati, svlačionica će mi nedostajati, ali polako pripremam svoju glavu za to i svi mi koji smo prošli puno toga znamo da to nije jednostavno. Međutim, iza sebe imam svoju suprugu, djecu koja će mi sigurno pomoći, biti uz mene. Prebrodit će 'Jaki' sve to. 'Jaki' je naučio na turbulencije u životu, tako bit će to dobro. Postoje neke kombinacije nakon igračke karijere, nisam planirao biti trener, ali neke kombinacije u klubu postoje da tu ostanem, ali ne bi više od toga otkrivao niti govorio. Ništa to nije sigurno dok mi se uprava ne obrati, ne iznese mi ono što ja želim. To ćemo još vidjeti, na tome još radimo, ali za sad sam fokusiran da RK Zagreb osvoji prvenstvo i Kup", govori Jakov Gojun.

Da, stari se, priča o rastanku, o kraju karijere, o davnim stvarima, a posebno nas je "starost pogodila", godine koje imamo i Jakov i potpisnik ovih redaka, tijekom razgovora kad nam je Jakov Gojun otkrio jednu zanimljivu angedotu. Naime, znate da hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtak od 17.00, uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo, igra prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske u zadarskom Višnjiku. Druga utakmica je na rasporedu u Osijeku isto od 17.00 na RTL-u 2 i Voyo.

Posljednji put hrvatski rukometaši u Krešinoj dvorani nastupali su 2019. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Kucnuo je, stoga, čas za povratak, posebice jer je izbornik Dagur Sigurðsson postao “Zadranin”, te mu je Zadar drugi dom. U Zadru je kupio stan, jako mu se sviđa Zadar. Zaljubljen je u grad i ljude.

Uz njega u reprezentaciji se nalaze još ljudi koji imaju DNK Zadra – Luka Lovre Klarica i kondicijski trener Šime Tomašević. Luka Lovre Klarica, suigrač Jakova Gojuna, prije koji dan ispričao je anegdotu Jakovu Gojunu koju nam je otkrio Jakov...

"Uf, ne znam sad točno, ne mogu se sjetiti koja je utakmica bila kad sam ja u Višnjiku igrao za Hrvatsku, prošlo je dosta vremena. Slagao bi vas kad bi vam rekao koja je reprezentacija bila, ali igrali smo neke kvalifikacije. Uglavnom, igrao sam. Davno je to bilo. Neki dan mali Klarica mi je rekao da kad sam ja tada igrao u Zadru, da je on bio mali i čistio parket na toj utakmici, tako nešto. To mi je baš on neki dan rekao i pazite ovo sad. Kao, u jednom trenutku kad sam šutnuo s pozicije, lopta je otišla na tribine i da mi je on došao i dodao mi tu loptu. To mi je Luka Lovre Klarica baš neki dan rekao, danas hrvatski rukometni reprezentativac. To je još jedan znak da sam baš ostario hehehe", nasmijao se Jakov Gojun.

Što, u biti, ovakve prijateljske utakmice donose i što je u njima glavni cilj, osim pobjede?

"Znate kako je to. Dakle, uvijek nakon prvenstva, velikih natjecanja, kad se osvoji medalja, uvijek je užitak opet dođi na reprezentativno okupljanje. Uvijek je užitak i čast igrati za Hrvatsku, ali nakon medalje, osjećaj je poseban, jedva čekaš opet biti s momcima. Ovakve utakmice kao što sad naši rukometaši igraju protiv Švicarske su bez stresa, to je jedno kontrolno okupljanje gdje se druži, gdje će izbornik Dagur Sigurðsson isprobati nešto novo. Nekim novim igračima dati šansu da vide kakvi su, da vidi mogu li oni ispuniti njegove zahtjeve, zadaće, očekivanja... Sjećam se sebe kad bi ja nakon medalje došao na reprezentativno okupljanje, uvijek je bilo pozitive. Evo, sad je u Zadru lijepo vrijeme. Vidim da piju kavice, da uživaju, šetaju. Slijede im lijepi dani uživanja, lijepog druženja. Naravno da će oni i dobro trenirati, raditi, iznojiti se dobro. Između ostalog, lagano prebacuješ glavu na sljedeće prvenstvo, Svjetsko prvenstvo koje nas očekuje i izbornik sigurno ima neke svoje nove ideje koje baš protiv Švicarske želi isprobati. Naravno, momci će htjeti pobijediti u obje utakmice, jer kad si u reprezentaciji kao što je Hrvatska, koja je u vrhu europskog i svjetskog rukometa, koja osvaja medalje, naravno da ne želiš dozvoliti da te netko iznenadi i pobijedi. Međutim, kažem, rezultat tu nije najbitniji, nego da se svi naši reprezentativci vrate bez ozljeda u klubove, da uživaju, da te dane provedu zajedno. da se druže, njeguju taj reprezentativni hrvatski duh i da se utreniraju za sve ono što čeka hrvatsku rukometnu reprezentaciju".

Zadar će sigurno znati pozdraviti svog sugrađanina Dagura Sigurðssona. Ne sumnjamo u to. Obožavaju ga...

"Hoće, kao i Klaricu. Ma sve momke Zadar će i pozdraviti i nagraditi pljeskom, navijanjem, podrškom... Budite sigurni da će Zadar to napraviti. Zadar je grad košarke, svi mi to znamo, ali Zadar voli sport, Zadar voli rukomet. Uvijek kad smo dolazili u Zadar sjajno smo bili dočekani. Zadar voli Hrvatsku, Zadar diše Hrvatsku. Vjerujem da će sve dobro proći i da se nitko neće ozlijediti. Igrači neka uživaju sedam dana, zaslužuju to. Vjerujem u pobjedu i u Zadru i u Osijeku. Bilo bi lijepo da pobijedimo. Mi smo Hrvatska. Ako radiš neki rejting, kad ga stvoriš, onda ga probaš i zadržati. No, ako se dogodi nešto drugo u rezultatskom smislu, ne treba stvarati neku dramu. Svi znamo da je to okupljanje, da nema stresa, da su to utakmice za uigravanje i da nam ovakve utakmice u rezultatskom smislu ne donose ništa. Također, momcima ne treba stvarati pritisak da oni nešto moraju, pogotovo ne sad. Vjerujem u pobjedu u obje utakmice, mi smo ipak puno kvalitetnija reprezentacija od Švicarske", zaključio je Jakov Gojun.

