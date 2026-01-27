Legenda se poklonila Hrvatskoj: 'Dečki ginu za zastavu i naciju, idu glavom kroz zid'

Danke Švicarska, naklon do poda Hrvatska! Nije bilo lako, ali naši su rukometaši uspjeli pobijediti neugodnu Sloveniju 29-25, rukometnu selekciju koja je na ovom Europskom rukometnom prvenstvu iznenadila igrom, borbenošću, napadom. Izabranici Dagura Sigurdssona ostavili su Slovence na samo 25 golova razlike...

"To najbolje govori kakvu su obranu odigrali dečki. Nevjerojatno su obrambeno bili dobri. Slovenija na ovom turniru trpa golove kao na pokretnoj traci, valjda su svakom zabili 35 +, ali ne i Hrvatskoj. To je ključni podatak, s takvom obranom možemo svakog dobiti na turniru", kazao je Jakov Gojun za portal Net.hr bivši reprezentativni ministar obrane generacije reprezentacije Hrvatske nakon one Denisa Špoljarića.

Pobjeda Hrvatske protiv Slovenije, prije utakmice Švedske i Mađarske, dovela nas je na prvo mjesto skupine II i na korak do polufinala Europskog prvenstva.

S osvojenih šest bodova, imali smo prednost ispred Islanda i ostavili Sloveniju dva boda iza nas. To znači da bi nam za plasman među četiri najbolje reprezentacije u Europi mogao biti dovoljan i bod protiv Mađara, dok bi pobjeda osigurala siguran plasman, bez obzira na ostale rezultate. Ova situacija je izuzetno povoljna, pogotovo nakon što je Švedska izgubila od Islanda.

"Matej Mandić je bio nevjerojatan u prvom dijelu, David Mandić je odigrao najbolju svoju utakmicu na turniru, ali ajde nećemo sad isticati pojedince. Svi su bili sjajni, svi su bili na nivou. Ovo je pobjeda kolektiva, zajedništva, borbenosti, svega onog što Hrvatska ima. Kako ti dečki ginu za Hrvatsku, kako se trgaju, valjda bi i u vatru ako treba za boje svoje zemlje, ovaj dres, zastavu, za pobjedu i sreću vlastitog naroda. To što imamo mi nema nitko. Baš idu glavom kroz zid. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju generacijski krasi zajedništvo, emocija i ljubav prema domovini i naciji. Bili smo jednostavno bolji od Slovenije i niti u jednom trenutku nije bilo upitno hoćemo li dobiti utakmicu ili ne. Slovenija je davala golove na težak način, vidjelo se da oni igraju protiv naše obrane teško. Mi smo, s druge strane, puni lakše zabijali. Velika pobjeda za hrvatsku reprezentaciju, naciju, za sve koji vole rukomet i domovinu Hrvatsku."

Slijedi Mađarska odmah u srijedu. Nehumano je igrati dan za danom...

"Sad se treba odmoriti, koliko je to moguće. Prije petnaestak godina sam i ja igrao na velikim natjecanjima dan za danom, ali nevjerojatno mi je da prije polufinala netko igra dan za danom. Ne mogu se sjetiit da sam ikad vidio takav slučaj. EHF donosi takve odluke, a igrači trpe i raubaju se. Trpi im zdravlje, ispaštaju, to nije humano jer u ovakvim situacijama, u ovako zgusnutom rasporedu, trpi i fizičko i psihičko zdravlja. Evo, vidimo što se dogodilo Zvoni Srni. Ne znamo točno što je s njim, saznat ćemo, ali poznajem Zvoneta u dušu jer sam s njim igrao četiri godine u Zagrebu. Po njegovoj grimasi lica mislim da nije dobro, ali evo, sačekat ćemo da vidimo što se dogodilo s njim. To je još jedan od tih razloga da je stvarno možda previše utakmica u kratkom vremenu. Rukomet je očito postao biznis, da se što više utakmica odigra u kratkom vremenu, što više gledatelja, prodanih ulaznica, golova, čega sve ne. Samo daj, daj, daj, a na igrače se ne misli. Zdravlje igrača ispašta".

Prognoza utakmice Hrvatska - Mađarska, tko će pobijediti, kako će završiti?

"Nema tu što. Mislim da smo puno kvalitetniji i da ćemo to dobiti i plasirati se u polufinale Europskog prvenstva. Ne smijemo se opuštati. Danas nam je na ruku išla i utakmica Švicarske i Islanda. Island je bio jako ispuhan. Točno se vidjelo da im je pobjeda protiv Švedske, ta utakmica, uzela i oduzela jako puno energije. Nema odmora za nikog u ovoj grupi II Eura, jednostavno ti se dogodi da igrači u jednom trenutku ne mogu dati svoj maksimum. Vjerujem da ćemo mi protiv Mađarske biti pravi, da ćemo se skupiti, odigrati još jednu veliku utakmicu i plasirati se u polufinale. Tada očekujem invaziju hrvatskih navijača u Herning. Da se razumijemo, plasman u polufinale bi bio Hrvatsku bio veliki rezultat", zaključio je Jakov Gojun.