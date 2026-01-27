FREEMAIL
BOŽE, POMOZI! /

Bitna utakmica za Hrvatsku, svi navijamo za pobjedu samo jedne reprezentacije

Bitna utakmica za Hrvatsku, svi navijamo za pobjedu samo jedne reprezentacije
Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Utakmicu Švicarska - Island možete gledati od 15.30 na RTL-u 2 i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
27.1.2026.
14:16
Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Švicarska i Island igraju utakmicu 3. kola drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva u skupini II. Navijamo da Švicarska pobijedi, jer takav rasplet ide u prilog hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji.

3. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva
27. siječnja 2026.
15.30
0
Švicarska
 
:
0
Island
 
U skupini II četiri reprezentacije u ovom trenutku imaju po četiri boda i Hrvatska je u tom krugu, ako bi se zatvorio na kraju, najslabija. Hrvatska i ako dobije do kraja drugog kruga i Sloveniju i Mađarsku ne ovisi o sebi, nego za plasman u polufinale moramo imati i sreću da nam se poklope drugi rezultati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas očekujete li kiks Švedske ili Islanda: 'Teško ali nije nemoguće'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukomenta ReprezentacijašvicarskaIsland
