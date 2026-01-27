Bitna utakmica za Hrvatsku, svi navijamo za pobjedu samo jedne reprezentacije

Švicarska i Island igraju utakmicu 3. kola drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva u skupini II. Navijamo da Švicarska pobijedi, jer takav rasplet ide u prilog hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji.

3. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva 0 Švicarska : 0 Island

U skupini II četiri reprezentacije u ovom trenutku imaju po četiri boda i Hrvatska je u tom krugu, ako bi se zatvorio na kraju, najslabija. Hrvatska i ako dobije do kraja drugog kruga i Sloveniju i Mađarsku ne ovisi o sebi, nego za plasman u polufinale moramo imati i sreću da nam se poklope drugi rezultati.

