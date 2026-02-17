'Ubojice gradova' jure svemirom: 'Zemlja se ne može obraniti u slučaju prijetnje'

Čelnici NASA-e upozorili su da se Zemlja ne može obraniti od tisuća asteroida "ubojica gradova" koji jure svemirom blizu našeg planeta.

Procjenjuju da se oko 15.000 neotkrivenih asteroida srednje veličine nalazi u dometu oko našeg planeta. Misija Dart iz 2022. godine dokazala je da se u hitnim slučajevima mogu raketom skrenuti s putanje.

No, voditeljica ekspedicije dr. Nancy Chabot sa Sveučilišta Johns Hopkins u Marylandu poručila je da to nisu spremni ponoviti u slučaju opasnosti.

"Zabrinuti smo zbog asteroida razarača gradova. Dart je bila odlična demonstracija, ali nismo spremni isto ponoviti ako bi postojala prijetnja", kazala je, prenosi The Sun.

Stručnjakinja napominje da istraživači ne znaju lokaciju polovice asteroida veličine od 140 metara, što je zabrinjavajuće. "Trenutačno ne bi imali načina da ga aktivno odbijemo", upozorila je.

Također je kazala da svemirske agencije nemaju novca da bi obrana ostala konstantno u stanju visoke pripravnosti.

'Ne znamo gdje su'

Časnicu za planetarnu obranu u sjedištu NASA-e dr. Kelly Fast posebno brinu asteroidi srednje veličine. Govoreći na konferenciji Američkog udruženja za napredak znanosti (AAAS) u Arizoni, rekla je: "Ono što me drži budnom noću su asteroidi za koje ne znamo".

Stalno nas, kažu, pogađaju sitni asteroidi, što ju previše ne zabrinjava. Nisu zabrinuti ni zbog velikih, poput onih iz filmova, jer znanstvenici znaju njihove lokacije.

"Oni asteroidi između, promjera od 140 metara i više, mogli bi uzrokovati regionalnu, a ne globalnu štetu. A mi ne znamo gdje se nalaze", upozorila je.

Asteroid je malo kamenito tijelo koje kruži oko Sunca. Većina ih je u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, ali mogu se naći bilo gdje, čak i na putanji gdje mogu udariti u Zemlju.

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo najveći objekt u svemiru koji je napravio čovjek: 'Ne znam kako opisati ovaj osjećaj'