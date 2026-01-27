Zlatni hrvatski rukometaš: 'To se dogodi kad se probudi naš inat. Ljude ne možeš prevariti'

Nakon veličanstvene pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Slovenije 29-25 u utorak navečer, koja je Hrvatskoj otvorila širom vrata borbe za polufinale Europskog prvenstva i samom polufinalu, svoj stručni komentar za Net.hr nudi i legendarni Ivan Čupić. Slavni bivši reprezentativac i sadašnji trener Vardara s velikim žarom govori o onome što ovu momčad čini posebnom, o prepoznatljivom hrvatskom inatu, ali je uputio i iznimno oštru kritiku čelnicima europskog i svjetskog rukometa zbog, kako kaže, nehumanih uvjeta u kojima se igrači natječu.

'Pravi balkanski derbi' i obrana kao ključ pobjede

Čupić je utakmicu protiv Slovenije opisao kao "pravi balkanski derbi", pun intenziteta, borbe i tenzija, u kojem se probudio onaj dobro poznati hrvatski inat. Ključ pobjede, prema njegovim riječima, ležao je u granitnoj obrani i nevjerojatnoj disciplini cijele momčadi.

I mene to zajedništvo, bobenost protiv Slovenije, podsjeća pjesmu 'Brothers in Arms'. Baš kao ratnici, jedan za drugoga, tako momci igraju. To se dogodi kad se probudi naš hrvatski inat. Taj pobjednički duh nešto što se prenosi sa starijih generacija, takozvanih senatora, na mlađe igrače koji tek dolaze u reprezentaciju. To je ono što ljudi vole, zašto uvijek vole Hrvatsku. Ljude ne možeš prevariti. Ivan Čupić za Net.hr.

"Mislim da smo od prve do zadnje minute bili bolji protivnik. Bili smo odlični obrambeno, u vraćanju nazad, a u pravim momentima su nas i golmani popratili", istaknuo je Čupić.

Posebno je naglasio fascinantan podatak da je Hrvatska svela Sloveniju, reprezentaciju koja je do sada na turniru s lakoćom zabijala i preko trideset golova, na svega 24 gola.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Mislim da nam je obrana krenula od jako malog broja tehničkih grešaka i velike discipline u napadu. To je uz našu želju, borbenost i požrtvovnost bilo presudno."

Čupić je pohvalio doprinos svakog igrača, naglasivši kako se ponovno pokazalo da je snaga Hrvatske u kolektivu.

"Stvarno, svi su dali svoj doprinos. Svi koji su ušli su pomogli i svaki je bio bitan. Prava borba za pobjedu, za tim, od prve do zadnje sekunde. Čestitke svima."

Duh ratnika: Od inata do pjesme 'Brothers in Arms'

Govoreći o mentalitetu koji krasi sve generacije hrvatskih rukometaša, Čupić je, zajedno s potpisnikom ovih redaka, povukao zanimljivu paralelu s poznatom pjesmom Dire Straitsa.

"Da, točno tako. I mene to zajedništvo, bobenost protiv Slovenije, podsjeća pjesmu 'Brothers in Arms'. Baš kao ratnici, jedan za drugoga, tako momci igraju. To se dogodi kad se probudi naš hrvatski inat. Taj pobjednički duh nešto što se prenosi sa starijih generacija, takozvanih senatora, na mlađe igrače koji tek dolaze u reprezentaciju. To je ono što ljudi vole, zašto uvijek vole Hrvatsku. Ljude ne možeš prevariti. Odmah se vidi kad to nije to, kad nismo mi. A danas smo bili mi. Ova generacija, moja generacija, sve generacije hrvatske rukometne reprezentacije, svi smo igrali emotivno za Hrvatsku i imali posebnu emociju prema domovini."

Taj osjećaj zajedništva i borbe "svi za jednog" je, prema njemu, razlog zašto navijači obožavaju reprezentaciju, bez obzira na rezultat. Svaki igrač, bio on na terenu tri sekunde ili cijelu utakmicu, ostavlja sve od sebe za sveti dres.

Apel novinarima i oštra kritika EHF-a: 'Ovo je tragično'

Jedan od najsnažnijih dijelova Čupićeva osvrta bila je beskompromisna kritika upućena Europskoj (EHF) i Svjetskoj (IHF) rukometnoj federaciji zbog prenatrpanog i, po njegovu mišljenju, opasnog rasporeda natjecanja. On je pritom uputio i apel medijima.

Foto: Petr Stojanovski/imago Sportfotodienst/profimedia

"Prije neki dan sam rekao da je to ne da je smiješno, nego da je tragično. Volio bih da vi novinari prestanete više pitati igrače i trenere što misle o tome. Počnite preispitivati ljude u EHF-u i IHF-u zašto stavljaju sve reprezentacije u ovakve nehumane uvjete. Ta pitanja su za njih, jr više dosta tome što rade. Igrači nisu roboti, nego ljudi od krvi i mesa", poručio je Čupić, referirajući se na činjenicu da momčadi igraju po tri utakmice u samo 70 sati.

"Neka se oni pravdaju zašto je tako malo odmora, zašto su satnice takve da jednu večer igraš u osam, a sutra u tri popodne. Ljudi koji plaćaju skupe ulaznice žele gledati najspremnije igrače i najkvalitetniji rukomet, a to se u ovakvim uvjetima ne može priuštiti", govori Ivan Čupić.

Čupić je ispričao i kako je on osobno pratio utakmicu. Zbog trenerskih obveza nije mogao gledati uživo, pa je snimio susret.

"Došao sam kući i sve vratio na početak. Nisam htio gledati rezultat, da mogu u miru sa ženom i djecom pogledati od prve sekunde. Deset minuta nisam znao kako stojimo", otkrio je legendarni rukometaš.

Pogled prema Mađarskoj i briga za ključnog igrača

Hrvatska sada opet ovisi sama o sebi, a pobjeda protiv Mađarske vodi je izravno u polufinale. Čupić je optimist, ali izražava i jednu veliku brigu.

"Jedino što me zabrinjava jest stanje Zvone Srne, koji je do sada bio naš najbolji i najkonstantniji igrač u oba pravca. Vidio sam na televiziji da se uhvatio za ložu. Nadam se da će moći nastupiti", rekao je Čupić. Svjestan je da su i drugi igrači, poput Martinovića, "načeti", te da je momčad fizički i emotivno iscrpljena. Ipak, vjeruje u širinu klupe i snagu kolektiva.

"Nema tu puno filozofije, cilj je pobijediti Mađarsku i ući u polufinale. Nakon svega što su se borili i mučili, vjerujem da će skupiti još malo snage za to naše malo finale. Samo se nadam da se neće emotivno previše potrošiti", zaključio je Ivan Čupić.

