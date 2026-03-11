U Vjesniku pronađen azbest, privremeno zaustavljeni radovi!

Državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić u izjavi za medije u srijedu iznio je detalje pripremnih radova početka uklanjanja Vjesnikova nebodera na lokaciji Vjesnik.

Glavinić je kazao da su tijekom radova pronađeni tragovi azbesta na 16. etaži pa su radovi na tom dijelu zgrade privremeno zaustavljeni.

Istaknuo je da je stručni nadzor zabranio radove na 15. katu, što znači da se radovi podupiranja, dodatnih pojačanja i čišćenja nebodera mogu izvoditi do 14. kata dok se ne riješi azbest.

"Vjerujem da ćemo do sutra dobiti izvješća stručnog nadzora. Namjera je bila ukloniti azbest i doći do 16. kata te postaviti pojačivače. Tendencija izvođača je skidanje antene i samih reklama, ali zabranjeni su radovi na 16. katu. Do toga vodi stubište", dodao je.

Detalji rušenja

Aktivnosti koje su bile najavljene za danas i sutra zasad se neće provoditi. To znači da u ovom trenutku nema skidanja velike reklame koja stoji na vrhu Vjesnikovog nebodera.

Na pitanje je li upravitelj zgrade znao da u objektu postoji azbest, kazao je da se ta mogućnost spominjala tijekom postupka javne nabave.

Ovakav razvoj situacije, dodao je državni tajnik, utjecat će na rokove. No, izvođači uvjeravaju da su se već susreli sa sličnim radovima uklanjanja i imaju poduzeće koje će ukloniti azbest na siguran način.

Najavio je konferenciju za medije krajem tjedna gdje će biti više detalja o metodama uklanjanja nebodera.

Prije nešto više od dva tjedna u kompleksu Vjesnika počeli su pripremni radovi kako bi se krenulo s uklanjanjem nebodera. Oni će se, najavljeno je, odvijati u fazama.

A krajem veljače Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisalo je ugovor s tvrtkom Eurco koja ima tri mjeseca da završi posao uklanjanja nebodera izgorjelog u požaru.

