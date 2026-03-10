FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NISMO IZDALI DOZVOLU' /

Tomašević o muralu ispod Vjesnika: 'Ne znam kako su autori ušli u podvožnjak'

Tomašević o muralu ispod Vjesnika: 'Ne znam kako su autori ušli u podvožnjak'
×
Foto: Net.hr/screenshot

Posvećen je hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu

10.3.2026.
14:44
Dunja Stanković
Net.hr/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak kako mural u podvožnjaku ispod Vjesnikova nebodera, posvećen hrvatskim vojnim jedinicama iz Domovinskog rata, nema dozvolu Grada, a dodao je i kako je prioritet Grada uklanjanje ilegalnih u povijesnoj jezgri, u Donjem gradu. 

"Puno je murala i grafita u cijelom Zagrebu koji su napravljeni bez dozvole i ono što je prioritet gradskih službi jest uklanjanje ilegalnih grafita u povijesnoj jezgri grada, znači konkretno u Donjem gradu", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Upitan znači li to da ovaj mural zasad neće dirati, gradonačelnik je odgovorio potvrdno.    

U podvožnjaku ispod Vjesnikova nebodera stradalog u požaru, nedavno je oslikan mural posvećen hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a na njemu piše "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi". Uz tekst, oslikane su oznake gardijskih brigada, ali i HOS-a.

Nitko nije tražio suglasnost

Tomašević je novinarima rekao da ne zna kako su izrađivači murala ušli u podvožnjak budući da se na ulazima u njega nalazi policijska traka koju se ne bi smjelo prelaziti.

Istaknuo je da Grad nije dao suglasnost za mural, a niti ju je itko tražio, tako da nije poštivana cijela procedura.

 Iz Gradske uprave su nakon konferencije za novinare pojasnili da je trenutačno prioritet gradskih službi uklanjanje ilegalnih grafita u povijesnoj jezgri, konkretno u Donjem gradu, a ne u podvožnjacima.  

 Upitan je li upoznat s upitom zagrebačkih branitelja prema Gradu da se u tom podvožnjaku, ali na sjevernom zidu, oslika mural kojim bi se obilježilo 35 godina osnivanja devet zagrebačkih brigada, rekao da nema dovoljno informacija o tome, a ako postoji takav zahtjev, "postoji naravno cijela procedura koja uključuje i vijeće gradske četvrti i povjerenstvo koje se time bavi".

"Znači, nadležne gradske službe će razgovarati s predstavnicima zagrebačkih brigada oko toga kako bi izgledao mural i gdje bi bila primjerena lokacija za taj mural", poručio je Tomašević.  

Komentirajući prelazak saborskog zastupnika i gradonačelnika Svete Nedelje Daria Zurovca u redove vladajuće većine, Tomašević je rekao da se njegov stav nije promijenio i da smatra da gradonačelnici ne bi smjeli biti u isto vrijeme saborski zastupnici. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bandić, ofsajd i šerifovske tendencije - zastupnici rešetali Tomaševića: 'Pravno političko zlostavljanje!'

MuralVjesnikZagrebTomislav Tomašević
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx