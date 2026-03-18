Ivica Zubac dao sve od sebe, ali serija poraza postaje alarmantna

Košarkaši Indiana Pacersa poraženi su sa 136-110 na gostovanju kod New York Knicksa, a Ivica Zubac je za gostujuću momčad postigao 11 koševa, uz sedam skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i dvije blokade za 26:16 minuta u igri.

Jarace Walker je sa 16 poena bio najbolji strijelac Pacersa, a Knickse su do pobjede predvodili Josh Hart s 33 koša, sedam skokova i pet asistencija te OG Anunoby s 26 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Pacersima je to 14. poraz u nizu i s učinkom 15-54 su najlošija momčad NBA lige. New York je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu i s učinkom 45-25 nalazi se na trećem mjestu u Istočnoj konferenciji.

Oklahoma City Thunder (54-15) je pobjedom u Orlandu 108-113 postao prva momčad koja je i matematički osigurala nastup u doigravanju. Aktualne prvake i vodeću momčad NBA lige je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 40 koševa, a najbolji igrač Magica bio je Paolo Banchero s 32 poena i 10 skokova.

Orlando je s dva uzastopna poraza pao na učinak 38-30 i nalazi se na šestom mjestu Istočne konferencije, posljednjem koje izravno vodi u doigravanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zubac otvorio dušu u razgovoru za RTL