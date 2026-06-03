Znate li kako izgleda supruga frontmena grupe Crvena jabuka? Od njega je mlađa 24 godine

Na predstavljanju projekta CMC Festivala u Zagrebu među brojnim poznatim glazbenicima posebnu je pozornost privukao Dražen Žerić Žera (61), dugogodišnji frontmen grupe Crvena jabuka.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Iako ga javnost često viđa na glazbenim događanjima, ovaj put nije bio sam jer mu je društvo pravila supruga Barbara Mačela Žerić (37), poduzetnica i direktorica tvrtke koja se bavi organizacijom koncertnih nastupa.

Budući da Barbara rijetko dolazi na javna događanja, njezino pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Supružnici su zajedno već gotovo dva desetljeća, a tijekom godina uspješno su sačuvali privatnost obiteljskog života. Barbara je od Žere mlađa 24 godine, no njihova razlika u godinama nikada nije bila prepreka skladnom odnosu.

Upravo su diskrecija i izbjegavanje medijske izloženosti među razlozima zbog kojih njihov brak i danas djeluje čvrsto i stabilno.

Par se vjenčao 2008. godine na intimnoj ceremoniji održanoj na brodu u blizini Šolte, a na romantičnom slavlju okupilo se tek dvadesetak članova obitelji i najbližih prijatelja. Već godinu kasnije postali su roditelji blizanki Petre i Mareje, koje danas imaju 17 godina.