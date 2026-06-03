Znate li kako izgleda supruga frontmena grupe Crvena jabuka? Od njega je mlađa 24 godine
Među brojnim poznatim licima na predstavljanju projekta CMC Festivala u Zagrebu posebnu je pozornost privukao Dražen Žerić Žera, koji se pojavio u rijetkom društvu svoje supruge Barbare Mačele Žerić
Na predstavljanju projekta CMC Festivala u Zagrebu među brojnim poznatim glazbenicima posebnu je pozornost privukao Dražen Žerić Žera (61), dugogodišnji frontmen grupe Crvena jabuka.
Iako ga javnost često viđa na glazbenim događanjima, ovaj put nije bio sam jer mu je društvo pravila supruga Barbara Mačela Žerić (37), poduzetnica i direktorica tvrtke koja se bavi organizacijom koncertnih nastupa.
Budući da Barbara rijetko dolazi na javna događanja, njezino pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje.
Supružnici su zajedno već gotovo dva desetljeća, a tijekom godina uspješno su sačuvali privatnost obiteljskog života. Barbara je od Žere mlađa 24 godine, no njihova razlika u godinama nikada nije bila prepreka skladnom odnosu.
Upravo su diskrecija i izbjegavanje medijske izloženosti među razlozima zbog kojih njihov brak i danas djeluje čvrsto i stabilno.
Par se vjenčao 2008. godine na intimnoj ceremoniji održanoj na brodu u blizini Šolte, a na romantičnom slavlju okupilo se tek dvadesetak članova obitelji i najbližih prijatelja. Već godinu kasnije postali su roditelji blizanki Petre i Mareje, koje danas imaju 17 godina.