Crvena jabuka dogodine obilježava 40 godina postojanja, a slavit će europskom turnejom kroz 40 gradova za 40 godina! Turneja će krenuti iz Sarajeva, grada u kojemu su održali svoj prvi nastup 1985. godine. Tada su izdali i prvi album imena "Crvena jabuka", a sada stiže novi. Na turneji će, osim svevremenskih hitova, izvoditi i nove koji su već pronašli put do publike. Frontmen Crvene jabuke, Dražen Žerić Žera gosovao je u RTL Direktu i otkrio planove za nadolazeću turneju.

Malo ste sepromijenili, ali frizura je postojana, a i dalje su tu i starke?

"Za boju starki mi je kći rekla da je to moderno. A frizura? imam sreću, hvala Bogu da imam još kose s kojom mogu nešto napraviti, da ne moram nositi kape, marame, polirati sam sebe... Nije ovo tupe, ja se volim šaliti kada ljudi ne vjeruju, pa kažem da je perika, tupe, pa onda oni diraju, vuku. Ali još je prava kosa, ima i sijedih, ali i ne baš toliko. Ako i budem sijed, neću se farbati, odmah siječem."

Niste nikad promislili - idem nešto drugo, promijeniti frizuru?

"Ma, ne mogu ja (promijeniti je op.a). Kako smo se mi ošišali '78. ili '79., kada smo prešli s heavy metala na neki pop rock i neoromantizam 80-ih godina - bio je Clash onda, punk rock, pa se ta kosa digla. Ali ima još ljudi koje sretnemo u raznim dijelovima svijeta, ljudi u godinama koji imaju te neke frizure. Uvijek prepoznaš da je neki luđak u pozitivnom smislu."

Prvi album zvao se Crvena jabuka, a ovaj drugi Mirišu jabuke. Kakav je miris tih 40 godina?

"Sad kad sam to čuo - neka je poveznica. Album je dobio naziv po pjesmi, naslov je lijep, nije svakidašnji, tako da možda odmah privuče pažnju. Mirišu jabuke… Miris jabuka je lijep, vole ljudi mirisati jabuku. Mi ne mijenjamo nešto specijalno, mijenjamo samo kvalitetu snimanja, svirke. Tehnologija je napredovala, ali u korijenu bavimo se glazbom kako smo učili svirati, kako kušamo sačuvati emociju i ne pokvarimo aranžman svirkom. Hvala Bogu, to traje skoro 40 godina."

Za 40 godina - 40 gradova, osim Sarajeva gdje sve kreće, koji su još gradovi?

"Bit će cijela Hrvatska, svi veći gradovi od Zagreba, Osijeka, Dubrovnika... dakle sve u Hrvatskoj. Sve u Srbiji što se može odsvirati, u Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji i onda cijela Europa. Od Osla, Stockholma, Malmöa, Berlina… Prvi put se radi o tako nekom većem lovu."

Koja je razlika kad pjevate pred domaćom publika ovdje u regiji i u inozemstvu?

"I u inozemstvu je domaća publika, ali u zadnje vrijeme je puno domicilnog stanovništva. Već imaš ljude koji su bili već na dvije, tri turneje prije ili, recimo, original Nijemci, kojima se naša glazba sviđa, ali ne razumiju. Imamo i dosta Poljaka i Čeha na koncertima. Ne razumiju, ali im je dobro. U Americi nas i crnci vole, ima ih dosta koji nešto 'cupkaju', nešto im je lijepo, ali ne razumiju. Meni je najdraži i znam da nešto može napraviti vani, naš Baby Lasagna i samo neka bježi od struke iz Hrvatske, neka ide vani i radi. To je moje mišljenje.

Prognozirate mu dobru budućnost?

"Njegova prednost je iskrenost, ljudi prepoznaju kada se netko ne pretvara, prvo sam sebe kada ustane i pogleda se u ogledalu. Ako smo malo gledali njegove izjave i kako se to radilo od njegove zaručnice i cijele ekipe - to ljudi prepoznaju, nema one mistike. Svi smo postali jedan crveni tepih od prognoze do policije i politike."

Što nas može očekivati na vašim koncertima? Pročitala sam nedavno da ste izjavili da ne volite sve te efekte, već imate starinski retro stil.

"Volim ja efekte koji imaju ulogu odvući pozornost. Najbitniji su pjesma i emocija, ako neki izvođač ima nedostatak toga, onda se koristi vatrama, bičevima, lavovima ili slonovima. Šalim se, lijepo je imati moderno. Imamo mi i rasvjetu i razglas zadnje generacije, pratimo sve, ali prioritet je u emociji u svirci i pjesmi. Ti efekti trebaju omogućiti da koncert bude ljepši, a ne da je to glavno, da te zaslijepe laseri, da ne znaš gdje si, kako si niti tko svira i pjeva."

