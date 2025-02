KOJI VAM JE NAJBOLJI? / Istarskom županu dogodilo se nešto što valjda nikom nije: Prisjetili smo se svih spektakularnih padova

Nije se lijepo rugati kad netko padne, ali to možda ipak vrijedi za neku drugu emisiju. Istarskom županu jučer se dogodilo nešto što valjda nije nikad nikome: na otvaranju radova na Domu za starije osobe: nije položen samo kamen temeljac, nego i Boris MIletić, jer čovjek je pao u rupu. I to je bio povod da se prisjetimo svih spektakularnih padova. Od MIlana Bandića preko Lepe Brene sve do najboljeg svih vremena, skoka Zorana MIlanovića s oklopnog vozila. Uživajte u prilogu