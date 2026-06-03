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STRAŠNA SNIMKA /

Vojni helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, poginulo troje ljudi: 'Bilo je zastrašujuće'

Vojni helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, poginulo troje ljudi: 'Bilo je zastrašujuće'
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Foto: The Sun/YouTube screenshot/Profimedia

Riječ je o helikopteru Agusta Westland Merlin, koji može prevoziti do tri člana posade i 24 potpuno opremljena vojnika

3.6.2026.
15:24
Erik Sečić
The Sun/YouTube screenshot/Profimedia
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Helikopter Kraljevske ratne mornarice srušio se u srijedu oko 5.00 sati i zapalio iznad mjesta Sourton u Velikoj Britaniji, a u nesreći su život izgubila tri pripadnika mornarice.

"S velikom tugom možemo potvrditi da su tri pripadnika Kraljevske ratne mornarice poginula tijekom helikopterske vježbe", izvijestio je glasnogovornik Mornarice, prenosi Sky News

Svjedokinja (32) je za The Sun ispričala da se letjelica pretvorila u vatrenu kuglu prije nego što se srušila na tlo i eksplodirala u plamenu.

"Vidjela sam vatrenu kuglu na nebu. Srušila se u polje, a zatim eksplodirala. Bilo je zastrašujuće, mislim da to nitko nije mogao preživjeti", navela je 32-godišnjakinja.

Riječ je o helikopteru Agusta Westland Merlin, koji može prevoziti do tri člana posade i 24 potpuno opremljena vojnika. Javno dostupni podaci o letu ukazuju na to da se srušio na poljoprivredno zemljište sjeverno od Sourton Downa, u blizini cesta A386 i A30.

Uznemirujuće fotografije i snimke 

Riječ je o području koji se nalazi nedaleko od vojnog kampa Okehampton, koji se koristi za obuku komandosa Kraljevskih marinaca i navigacijsku obuku pilota helikoptera. 

Hitne službe nedugo nakon nesreće pojurile su na lice mjesta, a društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje gorući helikopter na tlu dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar. 

Vojni helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, poginulo troje ljudi: 'Bilo je zastrašujuće'
Foto: PA Wire/PA Images/Profimedia

Britanski premijer Keir Starmer poručio je da je svjestan pada helikoptera te da će ovo biti iznimno zabrinjavajuće vrijeme za obitelji. Više detalja o uzroku nesreće trebalo bi biti poznato po završetku istrage koja je u tijeku. 

HelikopterVelika BritanijaPožar
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