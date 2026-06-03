Vojni helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, poginulo troje ljudi: 'Bilo je zastrašujuće'

Helikopter Kraljevske ratne mornarice srušio se u srijedu oko 5.00 sati i zapalio iznad mjesta Sourton u Velikoj Britaniji, a u nesreći su život izgubila tri pripadnika mornarice.

"S velikom tugom možemo potvrditi da su tri pripadnika Kraljevske ratne mornarice poginula tijekom helikopterske vježbe", izvijestio je glasnogovornik Mornarice, prenosi Sky News.

Svjedokinja (32) je za The Sun ispričala da se letjelica pretvorila u vatrenu kuglu prije nego što se srušila na tlo i eksplodirala u plamenu.

"Vidjela sam vatrenu kuglu na nebu. Srušila se u polje, a zatim eksplodirala. Bilo je zastrašujuće, mislim da to nitko nije mogao preživjeti", navela je 32-godišnjakinja.

Riječ je o helikopteru Agusta Westland Merlin, koji može prevoziti do tri člana posade i 24 potpuno opremljena vojnika. Javno dostupni podaci o letu ukazuju na to da se srušio na poljoprivredno zemljište sjeverno od Sourton Downa, u blizini cesta A386 i A30.

Uznemirujuće fotografije i snimke

Riječ je o području koji se nalazi nedaleko od vojnog kampa Okehampton, koji se koristi za obuku komandosa Kraljevskih marinaca i navigacijsku obuku pilota helikoptera.

A Royal Navy helicopter (AgustaWestland Merlin HC4, tail number ZJ119) has crashed into a field at Sourton Down near the A30 in Devon, triggering a large emergency response and local road closures, with the MOD confirming as investigators probe the early‑morning crash. #UK https://t.co/rPfHUumIwp pic.twitter.com/oW1vexxhr9 — GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2026

Hitne službe nedugo nakon nesreće pojurile su na lice mjesta, a društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje gorući helikopter na tlu dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar.

Foto: PA Wire/PA Images/Profimedia

Britanski premijer Keir Starmer poručio je da je svjestan pada helikoptera te da će ovo biti iznimno zabrinjavajuće vrijeme za obitelji. Više detalja o uzroku nesreće trebalo bi biti poznato po završetku istrage koja je u tijeku.