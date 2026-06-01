Eksplozija u tvornici vatrometa odjekivala diljem zemlje: 'Mislio sam da nas bombardiraju'

Snažna eksplozija u tvornici vatrometa Ta’ Lourdes u području Magħtaba u ponedjeljak ujutro odjekivala je diljem Malte, a stanovnici su izvijestili o razbijenim prozorima i zgradama koje su se tresle od siline eksplozije. Još nema informacija o ozlijeđenima, piše Malta Today.

Eksplozija se dogodila oko 6.30 ujutro u tvornici Ta' Lourdes, koja se nalazi u Triq tal-Qagħdiju, na granici Magħtaba. Policija je trenutačno na licu mjesta i istražuje incident. Prve informacije ukazuju na to da je eksplozija nastala unutar tvornice vatrometa.

Stanovnici okolnih mjesta izvijestili su da su eksploziju čuli s udaljenosti od nekoliko kilometara, dok su drugi opisali da su osjetili udarni val. Jedna osoba koja je u to vrijeme šetala pse u Kennedy Groveu ispričala je zastrašujuće iskustvo.

'Mislio sam da nas bombardiraju'

"Bio sam u Kennedy Groveu sa psima kada sam čuo prvi prasak. Isprva sam mislio da je eksplodirala plinska boca. Zatim, otprilike pet minuta kasnije, uslijedile su još tri u brzom slijedu. Eksplozije su bile toliko snažne da sam osjetio kako mi se kosa pomiče od vala pritiska, a sva stabla oko nas su se zatresla. Moji su psi potpuno izgubili živce. Nikada se u životu nisam toliko bojao - na trenutak sam iskreno pomislio da nas bombardiraju", ispričao je svjedok.

Drugi je prijavio štetu u okolnom području, rekavši da su prozori razbijeni i da je s najmanje jedne zgrade otpao labavi fasadni materijal.

Hitne službe poslane su odmah nakon eksplozije, dok vlasti nastavljaju procjenjivati ​​opseg štete i utvrđivati ​​okolnosti koje su dovele do incidenta. Policija je zamolila vozače da izbjegavaju područje jer su zatvorili područje za promet dok traju istrage.