POJAVILE SE SNIMKE /

Eksplozija u tvornici vatrometa odjekivala diljem zemlje: 'Mislio sam da nas bombardiraju'

Foto: Facebook/Malta Today/Screenshot

Stanovnici okolnih mjesta izvijestili su da su eksploziju čuli s udaljenosti od nekoliko kilometara

1.6.2026.
9:42
Tajana Gvardiol
Snažna eksplozija u tvornici vatrometa Ta’ Lourdes u području Magħtaba u ponedjeljak ujutro odjekivala je diljem Malte, a stanovnici su izvijestili o razbijenim prozorima i zgradama koje su se tresle od siline eksplozije. Još nema informacija o ozlijeđenima, piše Malta Today.

Eksplozija se dogodila oko 6.30 ujutro u tvornici Ta' Lourdes, koja se nalazi u Triq tal-Qagħdiju, na granici Magħtaba. Policija je trenutačno na licu mjesta i istražuje incident. Prve informacije ukazuju na to da je eksplozija nastala unutar tvornice vatrometa. 

Stanovnici okolnih mjesta izvijestili su da su eksploziju čuli s udaljenosti od nekoliko kilometara, dok su drugi opisali da su osjetili udarni val. Jedna osoba koja je u to vrijeme šetala pse u Kennedy Groveu ispričala je zastrašujuće iskustvo.

'Mislio sam da nas bombardiraju'

"Bio sam u Kennedy Groveu sa psima kada sam čuo prvi prasak. Isprva sam mislio da je eksplodirala plinska boca. Zatim, otprilike pet minuta kasnije, uslijedile su još tri u brzom slijedu. Eksplozije su bile toliko snažne da sam osjetio kako mi se kosa pomiče od vala pritiska, a sva stabla oko nas su se zatresla. Moji su psi potpuno izgubili živce. Nikada se u životu nisam toliko bojao - na trenutak sam iskreno pomislio da nas bombardiraju", ispričao je svjedok.

Drugi je prijavio štetu u okolnom području, rekavši da su prozori razbijeni i da je s najmanje jedne zgrade otpao labavi fasadni materijal.

Hitne službe poslane su odmah nakon eksplozije, dok vlasti nastavljaju procjenjivati ​​opseg štete i utvrđivati ​​okolnosti koje su dovele do incidenta. Policija je zamolila vozače da izbjegavaju područje jer su zatvorili područje za promet dok traju istrage.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
