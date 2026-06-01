Tragedija u Mnjanmaru /

Eksplozija odnijela 55 života, među njima i šestero djece, selo u ruševinama

Eksplozija odnijela 55 života, među njima i šestero djece, selo u ruševinama
Foto: Screenshot 'x'/nexta_tv/breaking911

Mnoge pobunjeničke skupine u zemlji oslanjaju se na rudarenje dragocjenih minerala za financiranje svojih kampanja, a labave sigurnosne mjere dovode do čestih urušavanja rudnika i drugih nesreća, prenosi agencija AFP.

1.6.2026.
9:36
Jaga Komazec
Razorna eksplozija usmrtila je najmanje 55 ljudi i ranila desetke u selu u regiji Mjanmara pod kontrolom pobunjenika, prenosi BBC. Među poginulima je i šestero djece, uključujući jednogodišnje dijete.

Prema izjavi nacionalne oslobodilačke vojske Ta'ang (TNLA), "slučajna eksplozija" dogodila se u nedjelju oko 12 sati po lokalnom vremenu, a oštetila je oko 200 kuća u Kaung Tatu i još 100 u obližnjem selu Pan Lone. "Mnogi lokalni mještani izgubili su živote, ozlijeđeni i oštećeni su njihovi domovi," rekla je grupa, ne dajući detalje.

TNLA je jedna od najmoćnijih etničkih oružanih skupina koje se protive vojnoj hunti u Mjanmaru, nekada poznatom kao Burma.

Snimke s mjesta događaja prikazuju golemi krater zemlje i ruševina okružen srušenim zgradama, s dimom koji još uvijek izlazi. 

Stanovnici na društvenim mrežama opisuju tragediju i zbunjenost nakon eksplozije, a jedan je na društvenim mrežama napisao da su mnogi ljudi u početku vjerovali da je eksploziju izazvao zračni napad.

"Čistom srećom, mobitel mi je spasio život," napisao je stanovnik. "Sjedio sam u svojoj sobi, jeo rezance i gledao u mobitel. Da sam jeo u kuhinji, vjerojatno danas ne bih bio živ."

Jedna stanovnica, koja je zadobila lakšu ozljedu noge i čiji je dom uništen, opisuje prizore panike i tuge. "Ljudi su plakali, dozivali svoje roditelje," napisala je. "Činilo se kao da je svijet došao kraju". Pitala je zašto je objekt s eksplozivom dopušten rad blizu stambenih područja, rekavši da obitelji poginulih neće biti zadovoljne ako vlasti ne pruže potpuno objašnjenje.

EksplozijaRudniciMjanmar
