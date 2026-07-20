Prizor šokirao svijet: Pogledajte što su Argentinci napravili dok je Španjolska dizala pehar

'NE PONOVILO SE' /
Hrvati sasuli paljbu, nisu štedjeli riječi: 'Najveća lakrdija u povijesti!'
Nakon 16 godina Španjolska ponovno slavi naslov svjetskog prvaka!
Furija je drugi put u povijesti osvojila nogometni vrh svijeta, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju. Deseci tisuća Španjolaca slavilo je na ulicama, a jedan španjolski igrač spomenuo je i Zagreb.
U argentinskom glavnom gradu Buenos Airesu okupljanje na Obelisku u početku s slavilo unatoč porazu, ali je ubrzo preraslo u sukob navijača s policijom. Poraz mnogi nisu mogli prihvatiti, a da su ratnički nastrojeni, pokazali su i igrači poslije utakmice, kada je izbila tučnjava.
Također, dok su Španjolci dizali trofej, Argentinci su im okrenuli leđa.
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