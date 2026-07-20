FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JE LI MOGUĆE? /

Prizor šokirao svijet: Pogledajte što su Argentinci napravili dok je Španjolska dizala pehar

Nakon 16 godina Španjolska ponovno slavi naslov svjetskog prvaka!

Furija je drugi put u povijesti osvojila nogometni vrh svijeta, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju. Deseci tisuća Španjolaca slavilo je na ulicama, a jedan španjolski igrač spomenuo je i Zagreb.

Okrenuli im leđa 

U argentinskom glavnom gradu Buenos Airesu okupljanje na Obelisku u početku s slavilo unatoč porazu, ali je ubrzo preraslo u sukob navijača s policijom. Poraz mnogi nisu mogli prihvatiti, a da su ratnički nastrojeni, pokazali su i igrači poslije utakmice, kada je izbila tučnjava.

Također, dok su Španjolci dizali trofej, Argentinci su im okrenuli leđa. 

Više pogledajte u našem prilogu. 

VOYO logo
20.7.2026.
19:31
Andrijana Čičak Božić
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.ŠpanjolskaArgentina
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa