Prizor šokirao svijet: Pogledajte što su Argentinci napravili dok je Španjolska dizala pehar

JE LI MOGUĆE? /

Nakon 16 godina Španjolska ponovno slavi naslov svjetskog prvaka!

Furija je drugi put u povijesti osvojila nogometni vrh svijeta, a pobjeda je izazvala nezapamćenu euforiju. Deseci tisuća Španjolaca slavilo je na ulicama, a jedan španjolski igrač spomenuo je i Zagreb.

Okrenuli im leđa

U argentinskom glavnom gradu Buenos Airesu okupljanje na Obelisku u početku s slavilo unatoč porazu, ali je ubrzo preraslo u sukob navijača s policijom. Poraz mnogi nisu mogli prihvatiti, a da su ratnički nastrojeni, pokazali su i igrači poslije utakmice, kada je izbila tučnjava.

Također, dok su Španjolci dizali trofej, Argentinci su im okrenuli leđa.

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