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'NAŠ' ŠPANJOLAC /

Olmo osvojio Svjetsko prvenstvo, pa se sjetio Hrvatske: Pogledajte što je objavio

Olmo osvojio Svjetsko prvenstvo, pa se sjetio Hrvatske: Pogledajte što je objavio
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Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Olmo je u finalu na terenu proveo 75 minuta i tako postao prvi igrač u povijesti koji je nakon igranja u HNL-u osvojio naslov prvaka svijeta.

20.7.2026.
15:53
Sportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
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Španjolska je pogotkom Ferrana Torresa slavila protiv Argentine u finalu Svjetskog prvenstva i osvojila naslov svjetskog prvaka.

Jedan od onih koji su sudjelovali u toj utakmici bio je i bivši nogometaš Dinama Dani Olmo, koji je na terenu proveo 75 minuta i tako postao prvi igrač u povijesti koji je nakon igranja u HNL-u osvojio naslov prvaka svijeta.

A da svoje početke Olmo nije zaboravio ni kada je na samom vrhu, dovoljno govori njegova objava nakon osvajanja Mundijala.

"Terrassa. Barcelona. Zagreb. Leipzig. Barcelona. Nueva York", napisao je Olmo na svom profilu na društvenoj mreži X i tako se prisjetio svog puta od kapetana kadeta u La Masiji, preko Zagreba, do krova svijeta.

Dani Olmošpanjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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