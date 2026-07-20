Kako je omaleni Španjolac stigao u Zagreb i postao prvi igrač iz HNL-a koji je pokorio svijet

Španjolska je u New Jerseyju pogotkom Ferrana Torresa pobijedila Argentinu i tako postala prvak svijeta po drugi put u svojoj povijesti. Među herojima "Furije" bio je i jedan igrač koji stalno ističe ljubav prema Hrvatskoj, a ime mu je Dani Olmo.

Zagrebačkim ulicama

Daniel Olmo Carvajal rođen je u Terrassi 7. svibnja 1998. u nogometnoj obitelji. Otac Miquel bio je trener pa je Dani od malih nogu uvijek imao loptu pri sebi. I ne samo da je Dani volio nogomet, već je i nogomet volio njega. Iako je počeo u Espanyolu, brzo ga je prigrlila Barcelona, gdje je ubrzo postao i kapetan mlađih selekcija.

No, onda je Olmo šokirao sve. U ljeto 2014. tadašnji kapetan Barceloninih kadeta odlučio je napraviti veliki zaokret i napustiti čuvenu La Masiju kako bi potpisao za Dinamo. Vijest da šesnaestogodišnji dragulj napušta Kataloniju kako bi se preselio u Zagreb odjeknula je kao prvorazredna senzacija, a mnogima nije bilo jasno zašto to Olmo čini. No, veznjak je bio odlučan.

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Pri dolasku u Dinamo najprije su uslijedili nastupi u B momčadi za koju je počeo nastupati već pri dolasku u Zagreb. Jedna od prvih utakmica bila mu je prijateljski susret protiv Segeste iz Siska, odigran 2. kolovoza 2014. Sveukupno je Olmo za drugu momčad Dinama odigrao 25 utakmica zabivši tri pogotka, što ga je brzo poguralo u prvu momčad.

Za prvu momčad Dinama Olmo je debitirao 7. veljače 2015. kada ga je tadašnji trener Zoran Mamić uveo u igru protiv Lokomotive za posljednjih 14 minuta susreta. Do kraja te sezone Olmo je odigrao još četiri susreta te je s ukupno pet susreta i 66 minuta završio svoju prvu sezonu u plavom dresu.

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Uslijedile su četiri magične sezone u kojima je Dinamo ostvario brojne uspjehe, uključujući i prvo prezimljavanje u Europi nakon gotovo pola stoljeća čekanja. Olmo je bio ključan igrač u tim uspjesima, a kruna svega bila je sezona 2019./20. kada je Olmo sudjelovao u 4-0 pobjedi nad Atalantom na otvaranju Lige prvaka i, uz Mislava Oršića koji je zabio hat-trick, bio najbolji igrač na terenu.

Sveukupno, u pet i pol godina provedenih u Hrvatskoj, Olmo je izrastao iz golemog talenta u formiranog igrača i lidera. Za zagrebački klub odigrao je 124 utakmice, postigao 34 pogotka, osvojio pet naslova prvaka i tri Kupa, a Maksimir i Hrvatska zauvijek su postali dio njega.

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Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr

Korak do sna

Uslijedio je transfer u Bundesligu, u koju je stigao u siječnju 2020. godine, kada je za više od 29 milijuna eura prešao u redove RB Leipziga. U Bundesligi je samo potvrdio svoju klasu te je s njemačkim klubom osvojio dva kupa, a posebno se pamti njegova predstava u Superkupu 2023. kada je s tri pogotka potopio moćni Bayern München.

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Iste je godine uslijedilo osvajanje Lige nacija sa Španjolskom, a nakon četiri iznimno uspješne sezone, u ljeto 2024. ostvario je san i vratio se kući, u Barcelonu, u transferu vrijednom oko 60 milijuna eura. Krug je bio zatvoren, no najvažniji dio priče tek je slijedio.

Kruna karijere

Povratkom u Barcelonu Olmu se ostvario najveći san – zaigrati za klub njegova djetinjstva pred domaćom publikom. No, najbolje je tek slijedilo. Paralelno s klupskim uspjesima, Olmo je postajao sve važniji kotačić u stroju španjolske reprezentacije za koju je debitirao 2019. dok je još uvijek bio u Dinamu. Do Europskog prvenstva 2024. Olmo je već bio jedan od najbitnijih igrača Furije, a na tom je prvenstvu kao najbolji strijelac svoju reprezentaciju vratio na vrh Europe.

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Uslijedile su dvije uspješne sezone u Barceloni, gdje je također postao veoma bitan igrač. Usprkos manjim problemima s ozljedama Olmo je za momčad Hansija Flicka odigrao 88 utakmica, u kojima je postigao 20 pogodaka i osvojio dva naslova prvaka.

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To mu je donijelo novi poziv izbornika Luisa de la Fuentea, koji je Olma svrstao među 26 igrača koje je poveo u Sjevernu Ameriku. Dječak koji je odrastao u Terrassi, a sazrio u Zagrebu tako je s brojem 10 na leđima otišao put Amerike, gdje je učinio ono o čemu mnogi mogu samo sanjati.

Nekadašnji igrač Dinama odigrao je svih osam utakmica u španjolskom pohodu na svjetsku krunu. Čak sedam od tih osam utakmica Olmo je započeo, što dovoljno govori o povjerenju koje Luis de la Fuente ima u njega, a Olmo mu je to vratio dvjema asistencijama.

U finalu protiv Argentine Španjolska je slavila s 1:0 i drugi put u povijesti postala prvak svijeta, a Dani Olmo je odigrao 75 minuta susreta. Osvajanjem Svjetskog prvenstva postao je prvi igrač koji je igrao u SHNL-u i osvojio Svjetsko prvenstvo.

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Nakon utakmice Dinamo ga se sjetio na isti način na koji se Olmo sjeća Dinama, Zagreba i Hrvatske:

"Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi ikad igrač iz HNL-a koji je ponio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca!", napisali su iz Dinama.

Olmić je svjetski prvak! 🏆🌍



Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi ikad igrač iz HNL-a koji je ponio titulu prvaka svijeta!



Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca! 💙



📷 Dylan Martinez/Reuters pic.twitter.com/Kii4Stz8od — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 19, 2026