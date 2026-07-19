Dinamo objavio izgled trećeg dresa: Krase ga posebni motivi

Dinamo je nakon prvog i četvrtog dresa objavio izgled i trećeg dresa, pa je tako jedina nepoznanica ostao drugi, gostujući dres.

Treći Dinamov dres je, kao i onaj četvrti s kojim će Modri otvoriti novi stadion u Kranjčevićevoj, crne boje, dok je grb zlatne boje. Ovratnik je crvene boje, a dres krase motivi inspirirani šestinskim kišobranom – jednog od simbola grada Zagreba.

Satkan od tradicije, stvoren za povijest.



Treći dres Dinama 2026/27.



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"U novu sezonu Dinamo ulazi u novom ruhu i s osvježenim dizajnom trećeg dresa, koji na poseban način povezuje zagrebačku tradiciju i bogatu klupsku povijest. Prilikom kreiranja nove garniture vodili smo se željom da vizualna priča i ovoga puta bude čvrsto vezana uz identitet našega grada, ali i uz vrijednosti koje Dinamo baštini više od jednog stoljeća.

Nova treća garnitura dolazi u dominantno crnoj boji, uz crveni ovratnik i žutozlatni grb. Posebnu prepoznatljivost daju rukavi čiji su rubovi inspirirani karakterističnim šarenim prugama šestinskog kišobrana, jednog od najpoznatijih zagrebačkih simbola i nezaobilaznog dijela gradske tradicije.

Ovo je četvrti put da će Dinamo u jednoj sezoni koristiti garnituru dominantno crne boje. Crna se, doduše, na Dinamovu dresu pojavila još 1953. godine kao dio prugaste žuto-crne pričuvne kombinacije koja se nosila sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća, a ponovno je zaživjela i desetak godina kasnije.

Nova treća garnitura nastavlja tu priču, spajajući suvremeni dizajn, zagrebačku tradiciju i bogatu povijest Dinama u dres koji će Plavi nositi tijekom nove natjecateljske sezone.

Nakon što su prethodne garniture bile inspirirane stiliziranim motivima crkve svetog Marka te obrisima karte grada Zagreba, ovoga puta inspiraciju smo pronašli na obroncima Medvednice, u jednom od najprepoznatljivijih simbola Zagreba - šestinskom kišobranu.

Uz motive šestinskog kišobrana, na dresu se provlače i crvena te žutozlatna boja kao podsjetnik na prve boje purgerskog kluba iz 1911. godine. Upravo je u toj, žutozlatnoj monokromatskoj izvedbi, izrađen i klupski grb, čime je dodatno naglašena povezanost s Dinamovom tradicijom i identitetom.

Prvi potpuno crni Dinamov dres predstavljen je u ljeto 2017. godine, u kombinaciji sa svijetloplavim detaljima, a uz manje izmjene nosio se i sezonu poslije. Klub je novu crnu garnituru predstavio i u sezoni 2023./24., kada je bila oplemenjena srebrnim detaljima, dok je sezonu kasnije treći komplet donio specifičnu kombinaciju crne, petrolej i sive boje u prepoznatljivom 'tamnom tricoloru'.

Treći Dinamov dres odmah je dostupan na našem webshopu, a od sutra i u svim službenim Dinamovim fan shopovima!", napisali su iz Dinama prilikom predstavljanja dresa.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.