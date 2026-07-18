Slijedi li Belji nakon rekordne sezone transfer? Evo što kaže njegov agent

Dion Drena Beljo imao je sezonu karijere. U 2025./26. Dinamov je napadač postigao 38 pogodaka, a slično je nastavio i u prijateljskim utakmicama gdje je zabio u tri od četiri susreta.

To je pokrenulo priče o njegovom možebitnom odlasku iz Zagreba, no njegov agent kaže da od toga, barem za sada, neće biti ništa.

"Za Belju je realna opcija - Engleska. Oni mogu platiti njegovu cijenu. Nisu Manchester City, Liverpool ili Arsenal, ali klubovi koji su ispod najvećih u Premierligi razmišljaju o njemu i on im je na listi. Ali nije on sam na njihovim listama za potencijalne dolaske. U Primeri također ima tri-četiri kluba koji gledaju u njegovom smjeru", rekao je Beljin agent Srđan Lakić za Sportske novosti pa dodao:

"Dion i ja stalno razgovaramo i zaključak je uvijek isti, nigdje mu se ne žuri. On će s vremenom postati samo još bolji igrač. Dinamo će za njega tražiti što je moguće više. Cijena na Transfermarktu mu je 12 milijuna eura, na CIOS-u 15 milijuna... Mislim da je to nekako realno. Ali ako je netko tražen, a Beljo jest, onda se cijena dogovara. Sve ovisi o klubu koji ga želi i koliko jako ga želi. I da odmah maknemo sve špekulacije, kad se radi o konkretnom transferu, onda ni s jednim klubom nije bilo razgovora. Upiti i zanimanje su jedno, a razgovori o transferu nešto sasvim drugo. Da, u kontaktu sam s nekoliko klubova, to mi je uostalom posao, ali što će se događati, to nitko ne može znati. Dinamo želi zadržati Belju, to svakako moram naglasiti. E sad, ako dođe neka ponuda koja se ne smije propustiti, vjerojatno će ga Dinamo prodati. To je jednostavno tako."

Jedno je sigurno - Beljo ostaje u Dinamu barem do kraja kvalifikacija za Ligu prvaka, a vjerojatno i dulje. Dinamo te kvalifikacije otvara protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.