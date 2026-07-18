Dinamo napokon riješio pitanje zamjenskog napadača? Stiže igrač Lokomotive

Izgleda da je Dinamo nakon duge potrage napokon pronašao pričuvu za Diona Drenu Belju, ali i zamjenu za Monsefa Bakrara koji odlazi u egipatski Al Ahly.

"Plavi" su najprije "bacili oko" na Sotu Nakamuru, no on je otišao u Le Havre. Potom je uslijedila ponuda za napadača Istre 1961 Smaila Prevljaka, koja je odbijena, a sada se kao "treća sreća" pokazao napadač Lokomotive Aleks Stojaković.

Riječ je o 22-godišnjem centralnom napadaču iz Slovenije koji osim pozicije špice također može pokriti obje krilne pozicije, a na Maksimir bi trebao stići za 750 tisuća eura plus bonuse koji bi cjelokupni iznos mogli podići na milijun eura, kako piše Germanijak.

Valja napomenuti kako su na Maksimiru već dobro upoznati s njegovim kvalitetama budući da je Stojaković prošle sezone presudio Dinamu u devetom kolu. Tada je slovenski napadač bio strijelac i jedan od najboljih igrača u 2-1 pobjedi Lokomotive nad Dinamom, a taj pogodak bio mu je jedan od 12 koliko ih je postigao prošle sezone. Uz 12 pogodaka Stojaković je upisao i četiri asistencije u 37 nastupa za Lokomotivu.

Ako se nešto ne promjeni Stojaković bi se tako trebao pridružiti svom suigraču iz U-21 reprezentacije Slovenije Svenu Šunti u Dinamu, no ako su nas išta naučili na Maksimiru to je da dok nema objave ništa nije službeno.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.