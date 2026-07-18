Istra predstavila novo ime: U Pulu stigao bivši talent španjolskog prvoligaša

Hrvatski nogometni prvoligaš Istra 1961 dovela je 24-godišnjeg veznog igrača Daoudu Doumbiju iz rezervne momčadi španjolskog prvoligaša Deportivo Alavesa, izvijestila su dva kluba u subotu.

Doumbia, nogometaš iz Malija, potpisao je u Puli dvogodišnji ugovor, do ljeta 2028.

"Radi se o fizički moćnom, discipliniranom i taktički odgovornom igraču koji može dati ravnotežu momčadi", izjavio je Istrin sportski direktor Saša Bjelanović.

"Njegove najveće kvalitete su fizička dominacija, osvajanje lopte, pokrivanje prostora i disciplina u obrani. Njegova vrijednost više dolazi kroz rad bez lopte i stabilnost koju donosi ekipi", dodao je.

Doumbia je 2022. došao u Deportivo Alaves za čiji je podmladak upisao 80 nastupa, ali nije nikada nastupio za prvu momčad premda je na početku prošle sezone bio pozvan na utakmice s Betisom i Celtom.

Malijac je zatim otišao na posudbu u portugalskog drugoligaša Feirense, za koji je odigrao 29 utakmica u prvenstvu i kupu. Bio je standardan član momčadi, no po povratku u Baskiju više nije ulazio u planove Alavesa, unatoč ugovoru koji ga je s klubom vezao do 2028. godine. Nije bio pozvan na pripreme za novu sezonu pa je pronašao novi angažman u Istri.

Baskijska kompanija Baskonia-Alaves je vlasnik Deportivo Alavesa, a ujedno i većinski vlasnik Istre 1961. Uvjete transfera nisu objavili.

Doumbia vrijedi na tržištu 400.000 eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

"Zahvalni smo mu na predanosti i profesionalnosti tijekom razdoblja provedenog u klubu te mu želimo puno sreće u novom izazovu", priopćio je Deportivo Alaves.