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ODJEKIVALE EKSPLOZIJE /

Pakao u Kijevu, šire se snimke napada: Među poginulima je i dijete

Pakao u Kijevu, šire se snimke napada: Među poginulima je i dijete
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Foto: x/screenshot

Zračne snage upozorile su i da su ruski dronovi i navođene zračne bombe usmjereni prema drugim dijelovima zemlje

8.8.2026.
8:17
Erik Sečić
x/screenshot
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Tri osobe, među kojima i dijete, poginule su u ruskom napadu na Kijev i okolnu regiju u noći na subotu, javlja Kyiv Independent

Načelnik gradske uprave Kijeva Timur Tkačenko potvrdio je da su sve tri osobe poginule nakon napada na okrug Brovari u Kijevskoj oblasti. Ozlijeđeno je još troje ljudi, među kojima je također dijete.

Upozorenja o valovima dronova koji se približavaju Kijevu stigla su ubrzo nakon ponoći, a prve eksplozije odjeknule su oko 0.45 sati po lokalnom vremenu. Manje od 15 minuta nakon toga, grad je ponovno zatresla serija eksplozija.

 

 

Oko 3 ujutro, dok su spasilačke ekipe gasile požare, novinari Kyiv Independenta izvijestili su o novim eksplozijama i naveli da Rusija balističkim projektilima napada grad. 

'Rusija terorizira civilno stanovništvo' 

U napadu su oštećeni automobili, stambene zgrada i pomoćni objekti. Tkačenko navodi da je požar izbio u jednoj nestambenoj zgradi. "Rusija nastavlja terorizirati civilno stanovništvo", izjavio je Tkačenko.

Najnoviji napad na Brovare, predgrađe istočno od glavnog grada Ukrajine, događa se u trenutku dok se stanovništvo još uvijek oporavlja od velikog ruskog napada u kojem je na željezničkom peronu poginulo osam ljudi. Bio je to jedan od najžešćih napada na Brovare od početka rata. 

 

 

Zračne snage upozorile su i da su ruski dronovi i navođene zračne bombe usmjereni prema drugim dijelovima zemlje. Eksplozije su zabilježene i u Dnipru, četvrtom najvećem gradu u Ukrajini.

RusijaUkrajinaKijevNapadDijete
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