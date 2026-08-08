Pakao u Kijevu, šire se snimke napada: Među poginulima je i dijete

Tri osobe, među kojima i dijete, poginule su u ruskom napadu na Kijev i okolnu regiju u noći na subotu, javlja Kyiv Independent.

Načelnik gradske uprave Kijeva Timur Tkačenko potvrdio je da su sve tri osobe poginule nakon napada na okrug Brovari u Kijevskoj oblasti. Ozlijeđeno je još troje ljudi, među kojima je također dijete.

Upozorenja o valovima dronova koji se približavaju Kijevu stigla su ubrzo nakon ponoći, a prve eksplozije odjeknule su oko 0.45 sati po lokalnom vremenu. Manje od 15 minuta nakon toga, grad je ponovno zatresla serija eksplozija.

3 people, including a 4-year-old child, were killed in Russian strikes on Kyiv and the surrounding region. pic.twitter.com/5w8g4fJPcS — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Oko 3 ujutro, dok su spasilačke ekipe gasile požare, novinari Kyiv Independenta izvijestili su o novim eksplozijama i naveli da Rusija balističkim projektilima napada grad.

'Rusija terorizira civilno stanovništvo'

U napadu su oštećeni automobili, stambene zgrada i pomoćni objekti. Tkačenko navodi da je požar izbio u jednoj nestambenoj zgradi. "Rusija nastavlja terorizirati civilno stanovništvo", izjavio je Tkačenko.

Najnoviji napad na Brovare, predgrađe istočno od glavnog grada Ukrajine, događa se u trenutku dok se stanovništvo još uvijek oporavlja od velikog ruskog napada u kojem je na željezničkom peronu poginulo osam ljudi. Bio je to jedan od najžešćih napada na Brovare od početka rata.

Footage shows a Russian Iskander-M ballistic missile striking Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/vCncQ45GTG — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 8, 2026

Zračne snage upozorile su i da su ruski dronovi i navođene zračne bombe usmjereni prema drugim dijelovima zemlje. Eksplozije su zabilježene i u Dnipru, četvrtom najvećem gradu u Ukrajini.