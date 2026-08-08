Maskiran i naoružan opljačkao banku prije 12 godina: Policija uhitila sumnjivca (70)

Dvanaest godina nakon spektakularne pljačke banke u Aachenu, njemačka policija uhitila je jednog od osumnjičenih. Neimenovani 70-godišnjak uhićen je u Španjolskoj, odakle je izručen Njemačkoj, piše Fenix.

Aachenska policija objavila je da je osumnjičenik uhićen krajem srpnja u Španjolskoj te je potom izručen Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je sudjelovao u pljački banke u Aachenu 2014. godine, kada je skupina od najmanje pet maskiranih razbojnika odnijela više od 400.000 eura.

Pljačkaši su, maskirani perikama i sunčanim naočalama, najprije u stubištu zgrade banke svladali nekoliko čistačica. Potom su na ulazu u banku presreli i vezali 16 zaposlenika te im, prijeteći vatrenim oružjem, onemogućili pružanje otpora.

Pod prijetnjom otvorili sef

Razbojnici su dvojicu zaposlenika pod prijetnjom pištolja prisilili da otvore sef. Nakon što su uzeli novac, pobjegli su s više od 400.000 eura. Istraga je godinama trajala, a prvi značajan pomak dogodio se 2017. godine, kada je policija uhitila ženu koja je sudjelovala u pljački. Ona je osuđena na sedam i pol godina zatvora.

Sada je uhićen i drugi osumnjičenik, dok su najmanje trojica muškaraca za koje se vjeruje da su sudjelovali u pljački i dalje na slobodi. Istražitelji vjeruju da ista skupina možda stoji i iza još tri pljačke banaka u Aachenu, počinjene između 2009. i 2013. godine.

Prema policijskom priopćenju, dosadašnja istraga također je pokazala naznake da su dvije osobe koje su dosad uhićene u vrijeme počinjenja kaznenih djela bile povezane s "europskom mrežom lijevo orijentiranih populističkih ili lijevo orijentiranih ekstremističkih skupina“. Istraga se nastavlja, a policija pokušava utvrditi ulogu preostalih osumnjičenika te njihovu moguću povezanost s drugim pljačkama.