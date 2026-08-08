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USRED TOPLINSKOG VALA /

Hrvate sve češće muči ovaj problem: Ordinacije su pune, liječnik objasnio o čemu je riječ

Liječnici kažu da im u ordinacije posljednjih dana dolaze ljudi svih godina, potpuno iscrpljeni zbog neprospavanih noći

8.8.2026.
7:32
Ida Balen
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Iznimno tople noći muče veliki broj ljudi na obali, primjerice u Rijeci koja se u šest sati probudila na čak 30 stupnjeva!

Više posla zbog svega imaju liječnici koji kažu da su im ordinacije pune iscrpljenih pacijenata koji se noćima ne mogu naspavati ni oporaviti od dnevnih vrućina. Uz sve, stiže i poziv na štednju vode, a apel za pomoć stiže i iz riječkog azila. 

Umjesto u krevetu, noć je bolje provesti u moru, jako nema klima uređaja, u sobama je u tropskim noćima kao u parnim loncima. 

A Rijeku je nakon vruće noći dočekala zora na 30 stupnjeva. Sead Sulić iz BiH govori da nije spavao dobro, ali ni loše. "Srednje, tu negdje. Nisam mjerio kolika je temperatura, ali velika, 35, 36", priča Sead i navodi da klimu uključuje na oko sat vremena, jer mu je bolje bez nje. 

Ljudi iscrpljeni zbog neprospavanih noći  

Liječnici kažu da im u ordinacije posljednjih dana dolaze ljudi svih godina, potpuno iscrpljeni zbog neprospavanih noći. "Ono što je najvažnije nije rashladiti zrak jer su i zidovi topli, nego izvući iz zraka pretjeranu vlagu. To je ono što onemogućava našem tijelu da se oporavi tijekom noći. Samo isključivo odvlaživanje", objašnjava liječnik opće prakse Leonardo Bressan

Zbog toplinskog vala i sve nižeg vodostaja na izvorištima, i u Rijeci pozivaju na štednju vode. Stanovnike i turiste se moli da ne peru aute, ne pune bazene, da ne pretjeruju sa za zalijevanjem. Liječnici, pak, ponavljaju - treba uzimati dovoljno tekućine i ako je moguće ne izlaziti od 10 do 17 sati. Posebno se moraju paziti stariji, djeca i kronični bolesnici. Temperature su ekstremne.

Hlad je neophodan i životinjama 

Hlad i voda neophodni su i životinjama. No, u riječkom azilu vodu imaju samo u kanistrima. Donose im je vatrogasci jer ovdje nemaju tekuće vode. Poslan je javni poziv svim Općinama i gradovima primorsko-goranske županije da pomognu pronaći novi prostor, u kojem će sklonište imati struju i vodu.

"Posebno teško nam je ove dane, pogotovo kada se Rijeka nalazi u crvenoj zoni i kada su temperature previsoke. Teško nam je zapravo što nemamo tekuće vode, jer iziskuje od nas strašno veliki fizički i psihički angažman da bismo zapravo zadovoljili njihove dnevne potrebe", objašnjava voditeljica riječkog azila Merima Ferk

A ni ljudi ni napaćene njuškice neće uskoro dobiti veliko olakšanje od prirode. Doduše, na Jadranu su mogući lokalni pljuskovi, koji bi nakratko mogli spustiti temperaturu. S nepodnošljivih 40 na nepodnošljivih par stupnjeva manje.

RijekaVrućineTemperature
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