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NESREĆE DODATNO USPORAVAJU /

Gužve prema moru od ranog jutra: Pogledajte kolone na Lučkom, vozi se uz zastoje

Gužve prema moru od ranog jutra: Pogledajte kolone na Lučkom, vozi se uz zastoje
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Pojačan je promet ﻿između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se ﻿u kolonama, ﻿﻿uz zastoje

8.8.2026.
7:35
Erik Sečić
Emica Elvedji /PIXSELL
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>>>Nove informacije: 

HAK javlja da je na autocesti A1 kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika ﻿ privremeno zaustavljen promet iz sigurnosnih razloga ﻿(sprječavanje zadržavanja vozila u tunelu), te da je kolona duga oko 1 km.

Na istoj autocesti došlo je do prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika te se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h. 

Do nesreće je došlo i na autocesti A3 na 164+900 km između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. 

>>>Starije informacije: 

Stanje od 8.55 sati 

Na A1, osim pojačanog prometa i vožnje u kolonama u smjeru mora između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, na 7. kilometru viđena je srna na cesti. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. 

Između tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni u pokretu, uz povremene zastoje.

Kod naplatnih postaja Trakoščan u smjeru Zagreba na A2 kolona je duga oko 4 km, a u smjeru Maclja 1 km.

Na A3, na čvoru Ivanić Grad u smjeru Lipovca, viđen je pas. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ograničenje brzine je i na 164. kilometru, između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane zbog prometne nesreće. 

Teretno vozilo je u kvaru na A4 na kraku 11 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana. Ograničenje je 40 kilometara na sat. 

Zbog vjetra u priobalju HAK je izvijestio da su ograničenja u prometu. 

Zbog prometne nesreće na A3 na 164. kilometru, između čvora Nova Gradiška i čvora Okučani u smjeru Bregane, ograničenje brzine je 80 kilometara na sat.

Prometna nesreća bila je i na A6, na 26. kilometru, između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, u smjeru Rijeke. Ograničenje brzine je 60 kilometara na sat.

Pojačan promet prema moru

Kolona iz Buzina prema Lučkom smanjila se na dva kilometra.

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, a posebice na autocestama, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Izvanredni prometni događaji

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

  • pojačan je promet ﻿između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se ﻿u kolonama, ﻿﻿uz zastoje

Gužve prema moru od ranog jutra: Pogledajte kolone na Lučkom, vozi se uz zastoje
Foto: HAK
Gužve prema moru od ranog jutra: Pogledajte kolone na Lučkom, vozi se uz zastoje
Foto: HAK
Gužve prema moru od ranog jutra: Pogledajte kolone na Lučkom, vozi se uz zastoje
Foto: HAK

A2 Zagreb-Macelj

  • kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga ﻿oko pet kilometara

Gužve prema moru od ranog jutra: Pogledajte kolone na Lučkom, vozi se uz zastoje
Foto: HAK

A3 Bregana-Lipovac

  • prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je duga ﻿oko četiri kilometra 

HakGužveMoreAutoceste
komentara
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