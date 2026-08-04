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VOZAČI, OPREZ! /

Medvjed je na autocesti A1, a prometna nesreća na A7 usporila promet

Medvjed je na autocesti A1, a prometna nesreća na A7 usporila promet
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Foto: HAK

Iz Hrvatskog auto kluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

4.8.2026.
8:10
Hina
HAK
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Medvjed je na autocesti A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika, izvijestili su iz Hrvatskog auto- kluba (HAK) u utorak.

Zbog prometne nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat, u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga je četiri kilometra.

Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima, pa iz Hrvatskog auto kluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

 U pomorskom prometu nema poteškoća.

Prometna NesrećaAutocesta A1Autocesta A7Medvjed
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