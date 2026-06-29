D.D. Beljo nam na pripremama najavljuje opasne Švicarce: 'Mi smo bolja ekipa i trebamo proći'

Modri su u punom ritmu priprema u Sloveniji, gdje se u miru i radnoj atmosferi slaže momčad za izazove nove sezone. U fokusu je 24-godišnji napadač Dion Drena Beljo, koji bi trebao biti jedna od ključnih karika u napadu i igrač oko kojeg se gradi ofenzivna snaga momčadi.

U razgovoru za RTL Danas, Beljo je otvoreno govorio o tijeku priprema, očekivanjima za novu sezonu, ali i o hrvatskoj reprezentaciji razgovarao je s Donnom Dianom Prćić.

Dione, kakvo je ozračje sada koliko ste već na pripremama u slovenskoj bazi?

Stvarno je lijepo kad smo ovdje. Što se tiče stvari izvan terena, uživamo, svi su uvjeti odlični, sve je podređeno tome. Što se tiče terena, to je malo teže, ali znamo da to moramo proći.

Imali ste prvu pripremnu utakmicu protiv domaćeg Radomlja. Nastavljate sa svojim golgeterskim učinkom. Hoće li ove sezone biti 40 i nešto golova?

Pa dobro, nemam nikakve brojke, ali drago mi je da smo odigrali dobru utakmicu, da smo pobijedili, iako to nije imperativ u ovim pripremnim utakmicama, ali lijepo je pobijediti. Također mi je drago što sam zabio i nadam se da će se kod nas taj golgeterski niz nastaviti, a kažem, brojke su manje bitne. Primarno je da počnemo što bolje i da osvajamo duplu krunu.

Znamo, vraća se nakon tri i pol godine Mislav Oršić. Kako to iz vaše perspektive izgleda na terenu, kako to funkcionira? I kako savjete može dati Vama, ali i mlađim igračima?

Pa dobro, polako. Mislim da treba dosta vremena da se uigramo. Prvu utakmicu nismo imali baš puno situacija, ali mislim da ja i vi svi znamo o kakvom se igraču radi, tako da će sigurno kroz ovu godinu pokazati svoj kvalitet, a i vjerujem da ćemo zajedno jako dobro surađivati na terenu.

Prva utakmica, švicarski Thun… čujemo već par dana da se ekipa osipa. Možete li to pratiti i brusiti detalje za tu prvu utakmicu u borbi za Ligu prvaka?

Čuo sam nešto da je dosta igrača otišlo, nisam baš detaljno pratio, ali sigurno nisu slučajno osvojili švicarsku ligu koja je jako dobra, tako da se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi. Možda će nam nešto otežavati šok, morati ćemo se i naviknut na umjetni teren, ali mislim da smo mi puno bolja ekipa i da trebamo proći to.

Što je rekao za hrvatsku reprezentaciju pogledajte u prilogu.