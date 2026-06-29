FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
priprema za nokaut /

Posljednji ples uz 'Dalićev trik': Evo kakva je situacija u taboru Portugala

Portugal pod pritiskom, Hrvatska uz “Dalićev trik”: Ronaldo i Modrić u mogućem posljednjem velikom obračunu

29.6.2026.
20:20
Tonko Medvedec
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Uoči velikog dvoboja Hrvatske i Portugala, iz Aleksandrije se za RTL Danas javio reporter Marko Vargek, koji je prenio atmosferu iz oba tabora i zanimljiv detalj iz hrvatske svlačionice.

Na pitanje o stanju u portugalskoj reprezentaciji, Vargek je rekao:

“Iako Portugal još nije odigrao svoju savršenu utakmicu na ovom prvenstvu, to (portugalske medije) donekle brine. Nije ni Hrvatska, doduše. Portugal je krenuo s 0:0 protiv Konga. Zamislite kakve bi kritike bile da je Hrvatska igrala 0:0 protiv Konga. Nakon toga su upisali pobjedu 5:0 protiv Uzbekistana, ali su protiv Kolumbije ostali bez pogotka, pa su krenule priče o lošoj atmosferi.”

Dodao je i kako se pritisak vidi i na najvećoj zvijezdi:

“Na konferencijama za medije vidite Cristiana Ronalda kako ulazi u rasprave s novinarima i cijelim svijetom. Djeluje kao da je Portugal u grču. S druge strane, čini mi se da se Hrvatska oslobodila tog grča i da je atmosfera puno bolja.”

Vargek je potom otkrio i zanimljiv detalj iz hrvatskog kampa:

“Saznao sam jedan zanimljiv trenutak iz priprema za utakmicu protiv Gane. Na jednom sastanku, koji je inače rezerviran za video analizu i taktiku prije večere, izbornik Dalić i stožer pustili su kompilaciju hrvatskih golova od Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. pa sve do danas. Nakon toga je izbornik samo rekao: ‘Dobar tek.’ To je jedan mali, ali simboličan detalj koji pokazuje povratak korijenima.”

Na kraju je Vargek naglasio težinu nadolazećeg susreta:

“Nevjerojatna je težina ove utakmice — Cristiano Ronaldo ili Luka Modrić. Netko će gotovo sigurno zaplesati svoj posljednji ples.”

HrvatskaPortugalSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike