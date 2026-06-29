Posljednji ples uz 'Dalićev trik': Evo kakva je situacija u taboru Portugala

Uoči velikog dvoboja Hrvatske i Portugala, iz Aleksandrije se za RTL Danas javio reporter Marko Vargek, koji je prenio atmosferu iz oba tabora i zanimljiv detalj iz hrvatske svlačionice.

Na pitanje o stanju u portugalskoj reprezentaciji, Vargek je rekao:

“Iako Portugal još nije odigrao svoju savršenu utakmicu na ovom prvenstvu, to (portugalske medije) donekle brine. Nije ni Hrvatska, doduše. Portugal je krenuo s 0:0 protiv Konga. Zamislite kakve bi kritike bile da je Hrvatska igrala 0:0 protiv Konga. Nakon toga su upisali pobjedu 5:0 protiv Uzbekistana, ali su protiv Kolumbije ostali bez pogotka, pa su krenule priče o lošoj atmosferi.”

Dodao je i kako se pritisak vidi i na najvećoj zvijezdi:

“Na konferencijama za medije vidite Cristiana Ronalda kako ulazi u rasprave s novinarima i cijelim svijetom. Djeluje kao da je Portugal u grču. S druge strane, čini mi se da se Hrvatska oslobodila tog grča i da je atmosfera puno bolja.”

Vargek je potom otkrio i zanimljiv detalj iz hrvatskog kampa:

“Saznao sam jedan zanimljiv trenutak iz priprema za utakmicu protiv Gane. Na jednom sastanku, koji je inače rezerviran za video analizu i taktiku prije večere, izbornik Dalić i stožer pustili su kompilaciju hrvatskih golova od Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. pa sve do danas. Nakon toga je izbornik samo rekao: ‘Dobar tek.’ To je jedan mali, ali simboličan detalj koji pokazuje povratak korijenima.”

Na kraju je Vargek naglasio težinu nadolazećeg susreta:

“Nevjerojatna je težina ove utakmice — Cristiano Ronaldo ili Luka Modrić. Netko će gotovo sigurno zaplesati svoj posljednji ples.”