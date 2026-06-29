Kopić otkrio zašto Hrvatska može srušiti Portugal: 'Sada smo opet svoji'

Prošli smo grupu kao drugi, te nas u knock out fazi natjecanja očekuje reprezentacija Portugala. Primarni cilj je ostvaren, samim tim i pritisak na našim reprezentativcima postaje sve pozitivniji. Nakon početnog razočaranja i zabrinutosti izvedbom i rezultatom protiv Engleske, osjećaj je kako nam je forma u uzlaznoj putanji, te da nas brod plovi u pravom smjeru. Uz sve dobre i loše trenutke u ove tri utakmice, stabilizirali smo se, sve više ličimo na sebe. Postajemo prepoznatljivi sa svim onim što nas krasi sve ove godine pod vodstvom izbornika Dalića i kapetana Modrića. I uz fantastičnu podršku naših navijača.

Dojam je kako ponovno imamo situaciju pod kontrolom, u svojim rukama, te da protiv Portugala možemo očekivati najbolje izdanje Hrvatske na ovom Svjetskom prvenstvu.

Kada bih morao zaključak sažeti u vrlo jednostavnu formu, rekao bih, ponovno smo pokazali mentalitet natjecatelja i mentalitet pobjednika. Ponovno smo dokazali da znamo kako igrati velika natjecanja i ostvariti ono po što smo došli. Sada dolazi faza natjecanja u kojem nas očekuju protivnici visoke kvalitete, gdje nema prostora za popravak. Ono što nam daje dodatnu dozu optimizma je svakako iskustvo igranja velikih natjecanja, postignuti rezultati, te što nas je reprezentacija navikla da smo najbolji bas u takvim utakmicama kada je ulog izuzetno velik.

Izbornik Dalić je sa svojim stožerom u ove tri utakmice mijenjao sustav igre, prvenstvo smo otvorili u formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji, nakon čega smo se protiv Paname i Gane vratili na nasu osnovnu postavke s četiri igrača u zadnjoj liniji. Također, vidjeli smo i različite profile igrača na pojedinim pozicijama, samim tim i drugačiji način funkcioniranja unutar sustava tražeći optimalan balans u svim fazama igre. Sve to iz nekoliko razloga. Jedan od primarnih je stanje pojedinih igrača koji su povratnici iz ozljeda i još uvijek traže pravu formu, te svoje najbolje izdanje. Primjer Matea Kovačica koji se diže u formi i Joška Gvardiola kojem će očito trebati nešto više vremena. Drugi je svakako i određena razina adaptacije na igru protivnika.

U zadnjoj utakmici protiv Gane igrali smo praktično s 5 igrača koji su po profili ofenzivni vezni igrači, te smo na taj način imali, posebno u prvom poluvremenu, potpunu kontrolu posjeda. Nismo igrali s klasičnim krilnim igračima, već je ideja igre bila potpuna dominacija u 2/3 terena kroz rotacije i popunjavanje prostora velikom količinom trčanja. Dojam je kako smo se u takvoj postavci osjećali najviše svojima, te smo uz ofenzivnu kontrolu, protivniku dozvolili minimalan broj izlazaka u kontranapade s kojima smo imali problema protiv Engleske i Paname.

U drugom poluvremenu ponovno smo imali periode igre u kojima smo patili, ponovno smo dobili gol iz prekida igre, ali smo isto tako i pokazali spremnost da inzistiramo na pobjedi i ne odustajemo bez obzira na zahtjevnost trenutka. Jedan od eklatantnih primjera koji je prepoznat u svim analizama na svjetskoj pozornici je razina davanja našeg kapetana Modrica i 'bacanja na glavu' u fazi obrane u zadnjim trenucima utakmice. To je mentalitet koji radi razliku u prijelomnim trenucima utakmice i koji radi razliku između istinskih pobjednika i onih drugih.

Ono što moramo istaknuti kao segment igre u kojima smo imali probleme u grupnoj fazi natjecanja, te u kojima svakako moramo biti bolji su defenzivne tranzicije i defenzivni prekidi. Izuzetno je bitno da budemo stabilniji u ta dva segmenta, te vjerujem kako će u taktičkoj pripreme za sljedeću fazu natjecanja poseban naglasak biti stavljen na korekciju i poboljšanje djelovanja u tim situacijama.

S obzirom na kvalitetu Portugala, s posebnim naglaskom na vezni red, te njihovog načina igre svakako nas ohrabruje odlično nadopunjavanje i energija mladih Baturine i Petra Sušica, iznenađenja u početnoj postavi Vlašića s našim senatorima Modrićem i Kovačićem. Osjećaj je kako smo u ovoj postavci bili kompatibilni, usklađeni, te smo imali izvrstan balans iskustva i energije, agresivnosti u fazi obrane i dinamike u ofenzivnoj organizaciji.

Ono što smatram izuzetno bitnim je sto svi unutar kruga reprezentacije komuniciraju na jednak način, s određenom dozom zadovoljstva ali i sa svijesti da možemo i moramo bolje u pojedinim segmentima igre.

Očekuje nas još jedna velika utakmica, snažan protivnik s pregršt individualne kvalitete. Baš u takvim utakmicama smo pokazivali najviše i igrali najbolje. Neka tako bude i ovaj put uz ogromnu podršku Hrvatskih navijača.

Sretno Vatreni!