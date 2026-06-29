Hrvatska U-19 kreće po Euro: Prvi ispit u 'skupini smrti' i početak borbe za prolazak dalje

Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Europsko prvensvo U19 0 Hrvatska : 0 Ukrajina

Tekstualni prijenos utakmice

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Najava

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina započinje svoj nastup na Europskom prvenstvu koje se od 28. lipnja do 11. srpnja održava u Walesu. Generacija koju vodi izbornik Siniša Oreščanin dolazi na završni turnir s jasnim ambicijama i velikim očekivanjima, nakon kvalitetno odrađenih kvalifikacija koje su potvrdile da ova momčad ima potencijal za visoki domet.

Prvi ispit pred mladim Vatrenima bit će odmah i jedan od najtežih u skupini – Ukrajina, reprezentacija poznata po disciplini, fizičkoj čvrstini i organiziranoj igri. Upravo zato otvaranje turnira nosi dodatnu težinu, jer bi pozitivan rezultat mogao značajno usmjeriti daljnji tijek natjecanja u izrazito zahtjevnoj skupini.

Hrvatska svoj prvi nastup igra u ponedjeljak, 29. lipnja, s početkom u 21:00 sat po hrvatskom vremenu. Susret se igra na stadionu Nantporth u Bangorou, a protivnik je Ukrajina pod vodstvom izbornika Mihajlenka.

Navijači u Hrvatskoj moći će pratiti utakmicu izravno putem televizijskog prijenosa na RTL2, kao i preko streaming platforme Voyo.

Dobar start u turnir često je presudan u ovakvim natjecanjima, a pobjeda na otvaranju mogla bi Hrvatskoj dati dodatni impuls pred nastavak grupne faze.

Ždrijeb nije bio naklonjen Hrvatskoj, koja se nalazi u skupini B – konkurenciji koju su mnogi već prozvali “skupinom smrti”. Uz Ukrajinu, protivnici su još Italija i Srbija, dvije nogometne sile koje redovito proizvode vrhunske mlade igrače.

U takvom rasporedu svaki susret poprima težinu finala, a svaki osvojeni bod mogao bi odlučivati o plasmanu u završnicu. Samo dvije najbolje reprezentacije iz skupine osiguravaju prolaz dalje.

Nakon Ukrajine, Hrvatsku čeka Italija 2. srpnja u 16:00 sati, dok će grupnu fazu zaključiti dvoboj protiv Srbije 5. srpnja u 18:00 sati.