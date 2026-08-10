Političar (72) oženio 34 godine mlađu poduzetnicu, vjenčanje izazvalo brojne reakcije

Poznati finski političar i poduzetnik Harry „Hjallis” Harkimo (72) i medijska ličnost te poduzetnica Jasmine Pajari (38), ove subote izrekli su sudbonosno „da”. Njihova veza, koju od početka prati veliko zanimanje javnosti zbog razlike od 34 godine, okrunjena je brakom, a sretnu vijest objavili su na društvenim mrežama.

Tko je poznati finski par?

Harry „Hjallis” Harkimo jedan je od najistaknutijih ličnosti u Finskoj. Njegova karijera obuhvaća sport, biznis i politiku. Poznat je kao bivši profesionalni jedriličar, poduzetnik koji je stajao iza hokejaškog kluba Jokerit i arene u Helsinkiju, a danas je aktivan kao zastupnik u finskom parlamentu i osnivač političke stranke Liike Nyt (Pokret Sada). Ovo mu je treći brak.

Njegova supruga, Jasmine Pajari, također je poznata finskoj javnosti. Uspješna je poduzetnica i event producentica koja se pojavila u nekoliko popularnih televizijskih emisija, uključujući reality formate poput „Specijalne postrojbe”. Par je svoju vezu javno potvrdio 2023. godine i od tada njihova ljubavna priča ne prestaje privlačiti pažnju.

Podijeljene reakcije na veliku razliku u godinama

Nakon objave sretne vijesti, društvene mreže i medijski portali preplavljeni su komentarima. Dok su brojni prijatelji, poznate ličnosti i dio javnosti paru uputili iskrene čestitke i lijepe želje, velik dio rasprave fokusirao se upravo na njihovu 34-godišnju razliku u godinama.

Na društvenim mrežama i u komentarima ispod članaka moglo se pročitati mnoštvo kritičkih i skeptičnih stavova. Dio komentatora izrazio je sumnju u motive braka, dok su drugi branili par, ističući da ljubav ne poznaje godine i da je njihova veza njihova privatna stvar. Unatoč podijeljenim mišljenjima, par nastavlja uživati u zajedničkom životu, ne obazirući se previše na negativne komentare.