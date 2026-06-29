Stručnjaci složni oko mlade reprezentacije: 'Siniša Oreščanin je nogometni fanatik'

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VEŽITE SE, UZLIJEĆEMO /

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina u ponedjeljak, 29. lipnja, od 21 sat započinje svoj put na Europskom prvenstvu u Walesu.

Riječ je o veoma talentiranoj generaciji koja u svojim redovima ima nekoliko igrača s ozbiljnim seniorskim iskustvom, a predvodi je izbornik Siniša Oreščanin, bivši trener Hajduka.

Što od naše reprezentacije očekuju Nikola Šafarić, Mario Gregurina, Robert Špehar i Dragan Skočić pogledajte na vrhu videa, a sve o našoj reprezentaciji i Europskom prvenstvu do 19 godina, koje možete pratiti na platformi VOYO, pročitajte OVDJE.