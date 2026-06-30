Oreščanin: 'Moramo učiti iz ovog iskustva i okrenuti se Italiji'

Hrvatska U-19 reprezentacija poražena je od Ukrajine rezultatom 1:3 u prvom kolu skupine na Europskom prvenstvu.

Reprezentativac Marko Zebić istaknuo je kako je njegova momčad dobro otvorila susret, ali da su ključni detalji presudili pobjedniku.

„Prvo poluvrijeme bilo je dobro. Dobro smo stajali na terenu i poveli iz kaznenog udarca, no primili smo pogodak nakon kornera. U nastavku smo pokušali doći do izjednačenja, stvorili svoje prilike, ali njihov vratar imao je nekoliko odličnih obrana i na kraju je završilo 3:1 za njih“, rekao je Zebić za službenu stranicu HNS-a.

Unatoč porazu, hrvatski reprezentativci ostaju usmjereni na sljedeće izazove.

„Moramo ići na pobjedu protiv Italije i Srbije. Moramo osvojiti tri boda u obje utakmice i dati maksimum, bacati se na glavu kako bismo prošli skupinu“, poručio je Zebić.

Izbornik Siniša Oreščanin naglasio je kako njegova momčad ima razloga za optimizam unatoč nepovoljnom rezultatu.

„Ponosni smo što smo ovdje, a željeli smo i želimo i dalje biti kompetitivni na ovom turniru. Danas je bila vrlo kompleksna utakmica, očekivali smo sve što se događalo na terenu i nije bilo iznenađenja. Naš je nastup sigurno mogao biti i bolji, ali igračima nemam što zamjeriti. Uložili su mnogo napora i dali sve od sebe. Mali detalji odlučili su utakmicu“, rekao je Oreščanin.

Posebno se osvrnuo na završnicu prvog poluvremena i početak nastavka.

„Prvo poluvrijeme bilo je potpuno izjednačeno, a pogodak smo primili u trenutku kada to nismo smjeli dopustiti. Prva je namjera izdržati do odmora i zadržati rezultat. Imali smo jedan mali zastoj koji ćemo analizirati. To nas je odvelo u zaostatak od dva pogotka, ali mogu biti zadovoljan reakcijom momčadi. Zamjene su donijele pomak, stvorili smo nekoliko vrlo dobrih prilika. Moramo učiti iz ovog iskustva, brzo se oporaviti i okrenuti se sljedećem izazovu, a to je Italija“, zaključio je hrvatski izbornik.

Hrvatska će sljedeću utakmicu na Europskom prvenstvu odigrati 2. srpnja protiv Italije, dok će grupnu fazu zaključiti 5. srpnja ogledom protiv Srbije.