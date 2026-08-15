Objavljena snimka finala SP-a iz Vinčićeve perspektive: Pogledajte što je rekao Messiju i Trumpu
Nakon utakmice razgovarao je i s Danijem Olmom
Društvenim mrežama proširila se snimka finala Svjetskog prvenstva 2026. iz perspektive glavnog suca Slavka Vinčića. Video otkriva dosad nepoznate detalje iz utakmice Španjolske i Argentine, uključujući komunikaciju slovenskog suca s igračima.
[Fifa] release ref cam footage of the 2026 World Cup final between Spain and Argentina.
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U jednom trenutku Vinčić je upozorio Lionela Messija da smiri Leandra Paredesa, koji je već imao žuti karton, kako ne bi zaradio isključenje. Nakon utakmice razgovarao je i s Danijem Olmom te mu otkrio da mu je to bio posljednji susret u karijeri.
Španjolska je finale dobila 1:0 pogotkom Ferrana Torresa u produžecima, a Vinčić je time postao prvi Slovenac koji je sudio finale Svjetskog prvenstva. Nakon turnira završio je sudačku karijeru.