Jelena Karleuša poslala poruku Hrvatskoj nakon požara, krenule burne reakcije

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (47) uputila je poruku podrške Hrvatskoj nakon vijesti o velikim požarima koji su zahvatili područje Omiša. Njezina objava na društvenoj mreži X, popraćena fotografijom vatre, brzo je privukla pažnju i mnoštvo komentara.

U ovim teškim trenucima moje misli i srce su uz Hrvatsku i sve ljude koji su pogodjeni strašnim požarima. pic.twitter.com/dpWgGB4UZw — Jelena Karleuša (@karlinbich) August 15, 2026

"U ovim teškim trenucima moje misli i srce su uz Hrvatsku i sve ljude koji su pogođeni strašnim požarima", napisala je Karleuša uz fotografiju golemog požara koja dočarava razmjere katastrofe.

Podijeljene reakcije na objavu

Iako je poruka izraz empatije, reakcije su bile podijeljene. Dok su jedni zahvalili na podršci, ističući važnost solidarnosti neovisno o nacionalnosti, drugi su je optužili za licemjerje, podsjećajući na njezine ranije izjave zbog kojih joj je nedavno otkazan koncert u Vodicama. "Kasno ti je sada glumiti", "Da, uz obaveznu sliku, srami se", samo su neki od ljutitih komentara.

Naime, njezin nastup otkazan je nakon negativnih reakcija dijela javnosti i izjave vodičkog gradonačelnika Ante Cukrova da pjevačicu smatra neprimjerenom zbog njezinih ranijih istupa. Karleuša se na kritike osvrnula na TikToku, tvrdeći da se protiv nje vodi kampanja i da su njezine izjave izvađene iz konteksta. Upravo zbog tog konteksta, mnogi su njezinu poruku podrške protumačili kao neiskrenu.