Ecija Ojdanić u izlasku s kćeri koju rijetko pokazuje: Zajedno provele 24 sata u Dubrovniku

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić (52), iskoristila je slobodne trenutke za kratak, ali ispunjen bijeg na jug. Na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s 24-satnog putovanja u Dubrovnik koje je opisala kao "savršeno", a fotografije sa kćeri koju rijetko pokazuje odmah su oduševile njezine pratitelje.

Vrhunac izleta

"24 sata Dubrovnika.. Nas dvoje na road trip-u.. bezobrazno lijep Dubrovnik…", započela je Ojdanić svoju objavu. Ipak, vrhunac posjeta bila je predstava koja je na nju ostavila poseban dojam. "Jedna od najboljih predstava koje sam gledala u životu, Ekvinocij, koju od srca preporučam", napisala je glumica, ne skrivajući oduševljenje.

Riječ je o hvaljenoj drami Ive Vojnovića u režiji Krešimira Dolenčića (63), koja se u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara izvodi u Uvali Posat. Uspjeh predstave potvrđuje i nagrada Hrvatskog društva dramskih umjetnika za najbolju predstavu u cjelini, a nagrađeni su i glavni glumci među kojima su Zrinka Cvitešić (47) i Goran Višnjić (53).

Predah s kćeri i prijateljima

Glumica je na put otišla sa svojom 21-godišnjom kćeri Cvitom, koju rijetko viđamo u javnosti. Fotografije koje je objavila prikazuju njihove zajedničke trenutke, od vožnje automobilom do poziranja na lijepim ulicama grada. Brojni obožavatelji u komentarima su izrazili podršku i divljenje glumici i njezinoj kćeri, ostavljajući ispod objave emotikone srca i vatre.

Uz obiteljsko druženje, Ecija je istaknula i važnost prijateljstva. "Prijateljica putem koja te primi, nasmije, nahrani..", napisala je, otkrivajući da je dio putovanja bio i susret s dragom prijateljicom.