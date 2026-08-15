Ecija Ojdanić u izlasku s kćeri koju rijetko pokazuje: Zajedno provele 24 sata u Dubrovniku
Poznata domaća glumica provela je cijeli dan na moru sa svojom kćeri Cvitom Viljac, a posjetile su i hvaljenu predstavu na Dubrovačkim ljetnim igrama
Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić (52), iskoristila je slobodne trenutke za kratak, ali ispunjen bijeg na jug. Na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s 24-satnog putovanja u Dubrovnik koje je opisala kao "savršeno", a fotografije sa kćeri koju rijetko pokazuje odmah su oduševile njezine pratitelje.
Vrhunac izleta
"24 sata Dubrovnika.. Nas dvoje na road trip-u.. bezobrazno lijep Dubrovnik…", započela je Ojdanić svoju objavu. Ipak, vrhunac posjeta bila je predstava koja je na nju ostavila poseban dojam. "Jedna od najboljih predstava koje sam gledala u životu, Ekvinocij, koju od srca preporučam", napisala je glumica, ne skrivajući oduševljenje.
Riječ je o hvaljenoj drami Ive Vojnovića u režiji Krešimira Dolenčića (63), koja se u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara izvodi u Uvali Posat. Uspjeh predstave potvrđuje i nagrada Hrvatskog društva dramskih umjetnika za najbolju predstavu u cjelini, a nagrađeni su i glavni glumci među kojima su Zrinka Cvitešić (47) i Goran Višnjić (53).
Predah s kćeri i prijateljima
Glumica je na put otišla sa svojom 21-godišnjom kćeri Cvitom, koju rijetko viđamo u javnosti. Fotografije koje je objavila prikazuju njihove zajedničke trenutke, od vožnje automobilom do poziranja na lijepim ulicama grada. Brojni obožavatelji u komentarima su izrazili podršku i divljenje glumici i njezinoj kćeri, ostavljajući ispod objave emotikone srca i vatre.
Uz obiteljsko druženje, Ecija je istaknula i važnost prijateljstva. "Prijateljica putem koja te primi, nasmije, nahrani..", napisala je, otkrivajući da je dio putovanja bio i susret s dragom prijateljicom.