U haljinici skočila u bazen i oduševila: Ecija Ojdanić otkrila zašto je danas posebno sretna

Hrvatska glumica Ecija Ojdanić na svom je Instagram profilu podijelila dirljivu i energičnu objavu povodom svog rođendana, slaveći život na posve jedinstven način. Okružena prijateljima, glumica je pokazala kako godine za nju doista jesu samo broj, no upravo je brojka koju je istaknula potaknula znatiželju njezinih pratitelja i otvorila malu raspravu.

U videozapisu koji je objavila, Ecija je sažela svoju životnu filozofiju. Snimka prikazuje veselo društvo, rođendansku tortu i velike zlatne balone s brojem 53, a vrhunac je spontani skok potpuno odjevene slavljenice u bazen, čime je potvrdila svoj nesputani duh. Cijela proslava odiše radošću i bezbrižnošću, a poruke ispisane preko videa dodatno naglašavaju njezin stav. "Jer život se ne mjeri godinama, nego ljudima, zagrljajima i pričama koje nosimo sa sobom", stoji u jednoj od poruka, dok druga poručuje da treba "smijati se malo glasnije" i "plesati malo duže".

U opisu objave, glumica je istaknula duboku zahvalnost za sve što joj je život donio.

"Danas slavim punih 53. Slavim ljude, uspomene, smijeh i sve trenutke koji život čine lijepim. Zahvalna za zdravlje, za sve lijepo i ono manje lijepo što mi je život donio. Za mene ovakvu, i za sve divne ljude oko mene", napisala je, dodavši duhovito: "Po ovoj proslavi već imam 53 i 2 tjedna. A sad kreće vikend s još proslava."

Njezin pristup svjesnog slavljenja života, a ne brojeva, nije novost. Nakon što je 2022. godine izgubila oca, glumica je naglašavala važnost cijenjenja svakog trenutka, a poznato je i da je strastvena trkačica. U videu poručuje da treba "trčati dok te noge i zdravlje služe", što je dio njezine svakodnevice i način na koji se nosi sa životnim izazovima, pronalazeći snagu u fizičkoj aktivnosti.

Misterij godina i uspješna karijera

Ipak, jedan je detalj privukao posebnu pažnju njezinih pratitelja. Dok Ecija slavi 53. rođendan, javno dostupni podaci, poput onih na Wikipediji, navode da je rođena 26. lipnja 1974. godine. Što znači da ove godine zapravo puni 52 godine. Ova mala zagonetka nije umanjila iskrene čestitke koje su se nizale u komentarima, gdje su joj prijatelji i obožavatelji poželjeli sve najbolje, već je samo dodatno naglasila njezinu poruku da brojke nisu presudne. Moguće je da se radi o internoj šali, jednostavnoj pogrešci ili je glumica, kako i sama navodi da slavi dva tjedna ranije, jednostavno odlučila "preskočiti" jednu godinu.

Bez obzira na točan broj svjećica na torti, Ecija Ojdanić nastavlja nizati uspjehe na svim poljima. Kao osnivačica i neumorna glumica u svom kazalištu "Moruzgva", koje je nedavno proslavilo 15 godina postojanja, ostavila je dubok i neizbrisiv trag na hrvatskoj kazališnoj sceni. Kroz svoje društvene mreže, često dijeli i privatne trenutke s obitelji - suprugom, redateljem Robertom Orhelom, te kćeri Cvitom i sinom Jakovom, pokazujući da su joj upravo oni najveća podrška i neiscrpan izvor radosti.

Na kraju, čini se da je Ecijina rođendanska objava postigla svoj cilj. U moru savršeno uređenih fotografija, njezin skok u bazen i iskrena poruka o zahvalnosti podsjetili su pratitelje da je najvažnije cijeniti trenutak, drage ljude i zdravlje. Je li na torti broj 52 ili 53, ostaje tek simpatičan detalj u priči o jednoj sretnoj, ispunjenoj i zahvalnoj ženi koja živi život punim plućima.