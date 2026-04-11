FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOSTALGIJA /

Ecija Ojdanić u emotivnoj objavi pokazala majku i poručila: 'Ovo ću pamtiti zauvijek'

Ecija Ojdanić u emotivnoj objavi pokazala majku i poručila: 'Ovo ću pamtiti zauvijek'
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Hrvatska glumica Ecija Ojdanić posjetila je majku, a trenutak je podijelila u posebnoj objavi

11.4.2026.
18:40
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić (51) podijelila je s pratiteljima na Instagramu seriju emotivnih fotografija koje su nastale tijekom posjeta njezinoj majci na selu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ecija Ojdanic (@ecijaojdanic)

Povratak u djetinjstvo

Na pet objavljenih fotografija vidimo Eciju i njezinu majku kako uživaju u zajedničkom vremenu. Od zagrljaja na suncem okupanoj livadi i držanja za ruke, do simpatičnog selfieja u ogledalu gdje glumica ljubi majku u glavu, a Ecija je uz fotografije otkrila zašto joj je ovaj posjet bio toliko poseban.

"Tjedan dana na selu… Četiri dana sama s mojom majčicom, možda prvi put u životu", napisala je glumica. Objasnila je kako je kao srednje dijete rijetko imala priliku provoditi vrijeme nasamo s majkom, jer su se njezini roditelji rijetko razdvajali. Upravo zato, ovo iskustvo za nju ima neprocjenjivu vrijednost. "Ono što znam da ću ovaj 'village break' pamtiti zauvijek", zaključila je Ecija uz hashtag #backtothechildhood, jasno dajući do znanja kako ju je ovaj odmor vratio u najljepše uspomene.

Njezina objava naišla je na brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su u komentarima izražavali oduševljenje. "Nigdje nije tako lijepo i opuštajuće kao kod mame", složio se jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Jedna, jedina je mater i lipo je vidjeti". Mnogi su istaknuli i fizičku sličnost između majke i kćeri.

Zajedništvo ojačano teškim gubicima

Ovi dirljivi trenuci između majke i kćeri imaju još dublje značenje kada se uzme u obzir teška životna iskušenja s kojima se obitelj suočila. Njihova bliskost i povezanost ojačane su zajedničkim prolaskom kroz bolne gubitke. Glumica je u prošlosti otvoreno govorila o "tragičnom nizu" koji je zadesio njezinu obitelj, a najdublji ožiljak ostavila je smrt njezinog 19-godišnjeg brata koji je stradao u prometnoj nesreći. Kasnije su se suočili i s gubitkom oca. Upravo su ti teški trenuci, kako je sama isticala, obitelj još više zbližili i učinili njihove veze neraskidivima.

Ecija OjdanićMajkaEmotivna ObjavaTragedija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
