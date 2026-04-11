Ecija Ojdanić u emotivnoj objavi pokazala majku i poručila: 'Ovo ću pamtiti zauvijek'

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić (51) podijelila je s pratiteljima na Instagramu seriju emotivnih fotografija koje su nastale tijekom posjeta njezinoj majci na selu.

Povratak u djetinjstvo

Na pet objavljenih fotografija vidimo Eciju i njezinu majku kako uživaju u zajedničkom vremenu. Od zagrljaja na suncem okupanoj livadi i držanja za ruke, do simpatičnog selfieja u ogledalu gdje glumica ljubi majku u glavu, a Ecija je uz fotografije otkrila zašto joj je ovaj posjet bio toliko poseban.

"Tjedan dana na selu… Četiri dana sama s mojom majčicom, možda prvi put u životu", napisala je glumica. Objasnila je kako je kao srednje dijete rijetko imala priliku provoditi vrijeme nasamo s majkom, jer su se njezini roditelji rijetko razdvajali. Upravo zato, ovo iskustvo za nju ima neprocjenjivu vrijednost. "Ono što znam da ću ovaj 'village break' pamtiti zauvijek", zaključila je Ecija uz hashtag #backtothechildhood, jasno dajući do znanja kako ju je ovaj odmor vratio u najljepše uspomene.

Njezina objava naišla je na brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su u komentarima izražavali oduševljenje. "Nigdje nije tako lijepo i opuštajuće kao kod mame", složio se jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Jedna, jedina je mater i lipo je vidjeti". Mnogi su istaknuli i fizičku sličnost između majke i kćeri.

Zajedništvo ojačano teškim gubicima

Ovi dirljivi trenuci između majke i kćeri imaju još dublje značenje kada se uzme u obzir teška životna iskušenja s kojima se obitelj suočila. Njihova bliskost i povezanost ojačane su zajedničkim prolaskom kroz bolne gubitke. Glumica je u prošlosti otvoreno govorila o "tragičnom nizu" koji je zadesio njezinu obitelj, a najdublji ožiljak ostavila je smrt njezinog 19-godišnjeg brata koji je stradao u prometnoj nesreći. Kasnije su se suočili i s gubitkom oca. Upravo su ti teški trenuci, kako je sama isticala, obitelj još više zbližili i učinili njihove veze neraskidivima.

