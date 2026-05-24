Ecija Ojdanić uputila dirljivu poruku kćeri za 21. rođendan: 'Raširi krila, leti visoko…'
Ecija Ojdanić ima veliki razlog za slavlje, njezina kći Cvita slavi 21. rođendan
Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić (51) podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najposebnijih trenutaka u životu svoje obitelji - 21. rođendan svoje prvorođene kćeri Cvite. Kroz niz fotografija i emotivnu poruku, glumica je javno izrazila ljubav i ponos prema kćeri koja odrasta u "predivnu mladu ženu".
'Privilegija je što si baš mene izabrala za mamu'
U svojoj objavi, Ecija je otkrila koliko joj znači uloga majke te s koliko emocija prati kćerino odrastanje. "Moja provorođena danas slavi veliki 21. rođendan! Stvarno je privilegija što si baš mene izabrala za mamu i što mogu biti, sad sve više postrani, uz tebe dok se iz djevojčurka pretvaraš u predivnu mladu ženu", napisala je glumica.
Posebno dirljiv dio poruke su majčinski savjeti i obećanje vječne podrške. "Raširi krila, leti visoko, hrabro, autentično... tvoja mama će uvijek biti tu za tebe, makar da ti haljinu posudim kad doletiš na dva dana s ruksakom", dodala je Ojdanić, aludirajući na Cvitin život u inozemstvu. Objavu prati galerija fotografija koje prikazuju sretne trenutke majke i kćeri.
Privatni život glumice
Podsjetimo, kćer Cvitu glumica je dobila u prvom braku s Antom Viljcem. Osim Cvite, Ecija ima i sina Jakova (16) kojeg je dobila u sretnom braku sa scenaristom Robertom Orhelom (51), s kojim je u vezi od 2009. godine.