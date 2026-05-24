FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI DAN /

Ecija Ojdanić uputila dirljivu poruku kćeri za 21. rođendan: 'Raširi krila, leti visoko…'

Ecija Ojdanić uputila dirljivu poruku kćeri za 21. rođendan: 'Raširi krila, leti visoko…'
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ecija Ojdanić ima veliki razlog za slavlje, njezina kći Cvita slavi 21. rođendan

24.5.2026.
15:02
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić (51) podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najposebnijih trenutaka u životu svoje obitelji - 21. rođendan svoje prvorođene kćeri Cvite. Kroz niz fotografija i emotivnu poruku, glumica je javno izrazila ljubav i ponos prema kćeri koja odrasta u "predivnu mladu ženu".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ecija Ojdanic (@ecijaojdanic)

'Privilegija je što si baš mene izabrala za mamu'

U svojoj objavi, Ecija je otkrila koliko joj znači uloga majke te s koliko emocija prati kćerino odrastanje. "Moja provorođena danas slavi veliki 21. rođendan! Stvarno je privilegija što si baš mene izabrala za mamu i što mogu biti, sad sve više postrani, uz tebe dok se iz djevojčurka pretvaraš u predivnu mladu ženu", napisala je glumica. 

Posebno dirljiv dio poruke su majčinski savjeti i obećanje vječne podrške. "Raširi krila, leti visoko, hrabro, autentično... tvoja mama će uvijek biti tu za tebe, makar da ti haljinu posudim kad doletiš na dva dana s ruksakom", dodala je Ojdanić, aludirajući na Cvitin život u inozemstvu. Objavu prati galerija fotografija koje prikazuju sretne trenutke majke i kćeri. 

Privatni život glumice

Podsjetimo, kćer Cvitu glumica je dobila u prvom braku s Antom Viljcem. Osim Cvite, Ecija ima i sina Jakova (16) kojeg je dobila u sretnom braku sa scenaristom Robertom Orhelom (51), s kojim je u vezi od 2009. godine.

Ecija OjdanićInstagramKćerRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike