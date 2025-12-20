Duo koji je pokorio Kerempuh: Ecija Ojdanić blistala u društvu kćeri Cvite koju ne viđamo često

Premijera predstave „Cluedo – društvena igra na sceni“ u Satiričkom kazalištu Kerempuh okupila je brojna poznata lica iz kulturnog i javnog života, a posebnu pažnju fotografa i okupljenih privukla je glumica Ecija Ojdanić (52), koja se na crvenom tepihu pojavila u društvu svoje kćeri Cvite (20).

Foto: Marko Prpic/pixsell

Inspirirana atmosferom kultne društvene igre i filmskog klasika prema kojem je predstava nastala, Ecija je za ovu prigodu odabrala upečatljivu crvenu haljinu koja se savršeno uklopila u kazališni ugođaj misterija, intriga i dramatičnih zapleta.

Glamurozno izdanje upotpunila je crnim čizmama na visoku petu, elegantnom clutch torbicom te minimalnim, decentnim nakitom, ostavivši dojam profinjene elegancije s dozom drame.

Mamina nasljednica

Ništa manje pažnje nije privukla ni njezina kći Cvita, koja je još jednom potvrdila da ima istančan osjećaj za modu. U modernoj i opuštenoj kombinaciji u toplim smeđim tonovima, Cvita je zablistala u kratkoj haljini asimetričnog kroja, uz tamne najlonke i visoke crne čizme. Njezin styling nosio je mladenačku energiju, ali i dozu kazališne estetike, savršeno usklađene s temom večeri.

Inače, Cvita je studentica psihologije u Amsterdamu, a glumica ju je dobila u braku s bivšim suprugom Antom Viljcem. Od 2009. godine Ecija živi u skladnom braku s redateljem Robertom Orhelom, s kojim ima i sina Jakova.

Kerempuh ima novi hit

Predstava „Cluedo – društvena igra na sceni“ najavljena je kao duhovita krimi komedija koja spaja napeti misterij s autoironičnom farsom. Brz ritam, slapstick elementi i niz mogućih završetaka čine je posebnom, a publika ima priliku sudjelovati u odabiru raspleta, čime gledatelji doslovno postaju suigrači u kazališnoj partiji.

Sudeći prema atmosferi na premijeri i reakcijama publike, Kerempuh ima novi hit koji će oduševiti ljubitelje humora, misterija i interaktivnog kazališta.

