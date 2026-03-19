ŠOK U IVANIĆ-GRADU /

Žena kosila, a onda je nešto eksplodiralo: Riječ je o 'zvončiću'?

Žena kosila, a onda je nešto eksplodiralo: Riječ je o 'zvončiću'?
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija poziva građane da predaju oružje koje još čuvaju kod kuće

19.3.2026.
12:00
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
Žena (58) iz Ivanić-Grada ozlijeđena je tijekom košenja trave kada je nešto eksplodiralo ispod kosilice, izvijestila je policija. 

Sve se dogodilo u nedjelju u Zagrebačkoj ulici. Liječnika pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje su liječnici utvrdili da je lakše ozlijeđena. 

Očevid je pokazao da se radilo o eksplozivnom sredstvu, najvjerojatnije takozvanu "zvončiću". 

Policija je podsjetila da i dalje provode akciju "Manje oružja - manje akcija", tijekom koje oružje mogu predati uvijek, bez straha da će se protiv njih pokrenuti kazneni ili prekršajni postupak. 

"Pozivamo i apeliramo na sve one, koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva da ih dragovoljno predaju", apeliraju iz policije.

Napominju ipak da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja. Umjesto toga, mogu obavijestiti policiju na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. 

KošnjaEksplozijaOružjeIvanic GradPolicija
