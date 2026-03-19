Dan očeva s petero djece: Dominik iz ‘Života na vagi’ otkrio s čim se najviše bori

Pobjednik devete sezone RTL-ova showa "Život na vagi", Dominik, iza svoje impresivne transformacije krije i snažnu osobnu motivaciju – obitelj. Kao otac petero djece, svakodnevno balansira između brojnih obaveza, a kako izgleda njegova stvarnost, otkrio je u razgovoru za RTL.hr.

Dan očeva provodi u obiteljskom duhu – s djecom odlazi u vrtić na zajednički doručak za tate, a potom i u crkvu. Ističe kako mu je očinstvo potpuno promijenilo pogled na život i dalo mu novi smisao.

„Biti tata znači bezuvjetno voljeti i biti voljen, a to je osjećaj koji se ne može usporediti ni s čim drugim“, kaže Dominik, priznajući da ga je roditeljstvo naučilo koliko zapravo nije znao prije nego što je dobio djecu.

Najveći izazov? Vrijeme. „Stalno smo u utrci, volio bih da dan traje dulje“, iskreno priznaje, dodajući kako su svakodnevna logistika i organizacija s petero djece prava mala avantura.

Unatoč svemu, najvažnije mu je da njegova djeca znaju da u njemu uvijek imaju sigurnost i podršku. Novopečenim očevima poručuje da je najvažnije biti prisutan: „Ne moraš biti savršen, važno je da si tu. Djeca pamte vrijeme koje provedeš s njima.“, kazao je za RTL.hr.