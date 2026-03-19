NAJVEĆI, ALI NAJSLAĐI IZAZOV /

Dan očeva s petero djece: Dominik iz ‘Života na vagi’ otkrio s čim se najviše bori

Dan očeva s petero djece: Dominik iz ‘Života na vagi’ otkrio s čim se najviše bori
Foto: RTL

Ističe kako mu je očinstvo potpuno promijenilo pogled na život i dalo mu novi smisao

19.3.2026.
11:50
Hot.hr
Pobjednik devete sezone RTL-ova showa "Život na vagi", Dominik, iza svoje impresivne transformacije krije i snažnu osobnu motivaciju – obitelj. Kao otac petero djece, svakodnevno balansira između brojnih obaveza, a kako izgleda njegova stvarnost, otkrio je u razgovoru za RTL.hr.

Dan očeva provodi u obiteljskom duhu – s djecom odlazi u vrtić na zajednički doručak za tate, a potom i u crkvu. Ističe kako mu je očinstvo potpuno promijenilo pogled na život i dalo mu novi smisao.

Dan očeva s petero djece: Dominik iz ‘Života na vagi’ otkrio s čim se najviše bori
Foto: RTL

„Biti tata znači bezuvjetno voljeti i biti voljen, a to je osjećaj koji se ne može usporediti ni s čim drugim“, kaže Dominik, priznajući da ga je roditeljstvo naučilo koliko zapravo nije znao prije nego što je dobio djecu.

Najveći izazov? Vrijeme. „Stalno smo u utrci, volio bih da dan traje dulje“, iskreno priznaje, dodajući kako su svakodnevna logistika i organizacija s petero djece prava mala avantura.

Dan očeva s petero djece: Dominik iz ‘Života na vagi’ otkrio s čim se najviše bori
Foto: RTL

Unatoč svemu, najvažnije mu je da njegova djeca znaju da u njemu uvijek imaju sigurnost i podršku. Novopečenim očevima poručuje da je najvažnije biti prisutan: „Ne moraš biti savršen, važno je da si tu. Djeca pamte vrijeme koje provedeš s njima.“, kazao je za RTL.hr.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
