Panama objavila SP popis: Hrvatska čeka u skupini, evo protiv koga će naši igrati

Panamski izbornik Thomas Christiansen objavio je konačan popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., na kojem će “Los Canaleros” nastupiti tek drugi put u svojoj povijesti. Cilj reprezentacije je nadmašiti učinak s debitantskog SP-a 2018. godine u Rusiji.

Panama će igrati u skupini L zajedno s Ganom, Hrvatskom i Engleskom. Natjecanje otvara 18. lipnja protiv Gane u Torontu, a već 24. lipnja slijedi ogled s Hrvatskom na istom stadionu. Posljednju utakmicu grupne faze Panama igra 27. lipnja protiv Engleske u East Rutherfordu.

Uoči turnira, Panama će odigrati i tri pripremna susreta, protiv Brazila na Maracani, Dominikanske Republike u Panami te Bosne i Hercegovine nakon dolaska u Sjedinjene Države.

Na popisu se nalaze i provjereni veterani, a najveću pažnju privukao je poziv Adalbertu “Coco” Carrasquilli, koji se nedavno ozlijedio, ali bi se prema procjenama liječnika mogao oporaviti na vrijeme za početak SP-a.

Okosnicu momčadi čine i Aníbal Godoy, Eric Davis, Fidel Escobar te 38-godišnji Alberto Quintero. Iznenađenje je izostanak mladog Kadira Barríe iz Botafoga, koji je ranije ove godine debitirao i postigao pogodak, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela navijača.